Başbakan Yardımcısı Şimşek, NTV'nin canlı yayınında yaptığı açıklamalarda şunları söyledi:
*Bu sene büyüme program hedefleri doğrultusunda giderse işsizlikte tek haneye ineceğiz
*Geçen yıl reel sektörü desteklemek için alınan tedbirlere rağmen Türkiye bütçe hedeflerini tutturdu, 2018'de de hedefleri tutturacak
*Kur nispeten istikrarlı, gösterge faizlerde hafif yukarı eğilim oldu bu da dünyadan kopuk değil; piyasada olup bitenleri Zeytindalı (Harekatı) ile ilişkilendirmek doğru değil, etkisi sınırlı hatta yok
*Bütçede ilk ayda fazla söz konusu, bütçenin savunma harcamalarından etkilenme ihtimalini son derece düşük buluyorum
*Konut ve çeyiz hesabına ilgi yetersiz (TBMM'deki torba) tasarı ile cazip hale getiriyoruz
*(Trafik sigortasında) azami prime mecbur kalmıştı, sektör ile bir hafta önce bir araya geldik; sektör trafik sigortasından zarar ediyor, bu sürdürülebilir değil
*İleride trafik sigortasında sistemi gözden geçirmek zorunda kalacağız
*Kimse sürekli zarar edilen bir sektörde iş yapmaz, Hazine olarak sürdürülebilirlik ile makul prim konusunu dengelememiz lazım, bu yönde çalışmalarımız devam edecek
*FDI verileri Türkiye'nin mesafe kat ettiğini ancak daha büyük hedefleri olması gerektiğini ortaya koyuyor
*Türkiye'ye yatırım yapan firma sayısı olarak bakınca Almanya son aylarda ilk sıraya çıktı; burada önemli olan geçen yıl yaşanan sorunlardan sonraki endişelerin gerçekleşmemesi
*Kripto para konusu Finansal İstikrar Komitesi'nde çalışılıyor, konuyu yakından takip ediyoruz