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'Trafik sigortasında sistemi gözden geçirmek zorunda kalacağız'

Hürriyet Haber
15.02.2018 - 13:01 | Son Güncelleme:

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, "Türkiye geçen yıl reel sektörü desteklemek için alınan tedbirlere rağmen bütçe hedeflerini tutturdu, 2018'de de hedefler tutturulacak" dedi. Şimşek, trafik sigortası ile ilgili de önemli bir açıklamada bulunarak "İleride trafik sigortasında sistemi gözden geçirmek zorunda kalacağız" şeklinde konuştu.

 Başbakan Yardımcısı Şimşek, NTV'nin canlı yayınında yaptığı açıklamalarda şunları söyledi:

  *Bu sene büyüme program hedefleri doğrultusunda giderse işsizlikte tek haneye ineceğiz

*Geçen yıl reel sektörü desteklemek için alınan tedbirlere rağmen Türkiye bütçe hedeflerini tutturdu, 2018'de de hedefleri tutturacak

*Kur nispeten istikrarlı, gösterge faizlerde hafif yukarı eğilim oldu bu da dünyadan kopuk değil; piyasada olup bitenleri Zeytindalı (Harekatı) ile ilişkilendirmek doğru değil, etkisi sınırlı hatta yok

*Bütçede ilk ayda fazla söz konusu, bütçenin savunma harcamalarından etkilenme ihtimalini son derece düşük buluyorum

*Konut ve çeyiz hesabına ilgi yetersiz (TBMM'deki torba) tasarı ile cazip hale getiriyoruz

*(Trafik sigortasında) azami prime mecbur kalmıştı, sektör ile bir hafta önce bir araya geldik; sektör trafik sigortasından zarar ediyor, bu sürdürülebilir değil

*İleride trafik sigortasında sistemi gözden geçirmek zorunda kalacağız

*Kimse sürekli zarar edilen bir sektörde iş yapmaz, Hazine olarak sürdürülebilirlik ile makul prim konusunu dengelememiz lazım, bu yönde çalışmalarımız devam edecek

*FDI verileri Türkiye'nin mesafe kat ettiğini ancak daha büyük hedefleri olması gerektiğini ortaya koyuyor

*Türkiye'ye yatırım yapan firma sayısı olarak bakınca Almanya son aylarda ilk sıraya çıktı; burada önemli olan geçen yıl yaşanan sorunlardan sonraki endişelerin gerçekleşmemesi

*Kripto para konusu Finansal İstikrar Komitesi'nde çalışılıyor, konuyu yakından takip ediyoruz

 

Etiketler: Başbakan Yardımcısı , TBMM , Mehmet Şimşek
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