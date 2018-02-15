Başbakan Yardımcısı Şimşek, NTV'nin canlı yayınında yaptığı açıklamalarda şunları söyledi:

*Bu sene büyüme program hedefleri doğrultusunda giderse işsizlikte tek haneye ineceğiz

*Geçen yıl reel sektörü desteklemek için alınan tedbirlere rağmen Türkiye bütçe hedeflerini tutturdu, 2018'de de hedefleri tutturacak

*Kur nispeten istikrarlı, gösterge faizlerde hafif yukarı eğilim oldu bu da dünyadan kopuk değil; piyasada olup bitenleri Zeytindalı (Harekatı) ile ilişkilendirmek doğru değil, etkisi sınırlı hatta yok

*Bütçede ilk ayda fazla söz konusu, bütçenin savunma harcamalarından etkilenme ihtimalini son derece düşük buluyorum

*Konut ve çeyiz hesabına ilgi yetersiz (TBMM'deki torba) tasarı ile cazip hale getiriyoruz

*(Trafik sigortasında) azami prime mecbur kalmıştı, sektör ile bir hafta önce bir araya geldik; sektör trafik sigortasından zarar ediyor, bu sürdürülebilir değil

*İleride trafik sigortasında sistemi gözden geçirmek zorunda kalacağız

*Kimse sürekli zarar edilen bir sektörde iş yapmaz, Hazine olarak sürdürülebilirlik ile makul prim konusunu dengelememiz lazım, bu yönde çalışmalarımız devam edecek

*FDI verileri Türkiye'nin mesafe kat ettiğini ancak daha büyük hedefleri olması gerektiğini ortaya koyuyor

*Türkiye'ye yatırım yapan firma sayısı olarak bakınca Almanya son aylarda ilk sıraya çıktı; burada önemli olan geçen yıl yaşanan sorunlardan sonraki endişelerin gerçekleşmemesi

*Kripto para konusu Finansal İstikrar Komitesi'nde çalışılıyor, konuyu yakından takip ediyoruz