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Trafik sigortası ‘havuz’da rahatladı

Hürriyet Haber
03.09.2017 - 21:13 | Son Güncelleme: 03.09.2017 - 21:13

BAŞBAKAN Yardımcısı Mehmet Şimşek, zorunlu trafik sigortasında tavan fiyat uygulamasının ardından kurulan “Riskli Sigortalılar Havuzu” sistemi sayesinde başta vatandaşlar olmak üzere, sigorta şirketlerinin ve acentelerin poliçe düzenleme sürecinde yaşadıkları sorunları giderdiklerini bildirdi.

Şimşek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 12 Nisan’da zorunlu trafik sigortasına ilişkin tavan fiyat (azami prim) uygulamasının yürürlüğe konulduğunu hatırlattı. Bu uygulama öncesinde mart ayı itibarıyla ortalama primin 864 lira olduğunu belirten Şimşek, temmuzda rakamın yaklaşık yüzde 24 düşüşle 660 liraya indiğini söyledi. Uygulamayla zorunlu trafik sigortası primlerinin makul seviyelere çekilmesi hedefine önemli ölçüde ulaşıldığının altını çizen Şimşek, buna karşın tavan fiyat sonrasında bazı sigorta şirketlerinin özellikle hasar riski yüksek araç grupları için poliçe düzenlemekten kaçındıklarının tespit edildiğini anlattı. Şimşek, bu sorunun çözümü amacıyla “Riskli Sigortalılar Havuzu”nu kurduklarını anımsattı.

REKABET BAŞLADI

Böylece riskin bazı şirket veya şirketler üzerinde yoğunlaşmasının engellendiğini, bu gruptaki araçların sigortasız kalmasının önüne geçtiklerini vurgulayan Şimşek, şöyle devam etti: “Havuzun kapsamı, zorunlu trafik sigortasındaki toplam poliçe adedinin yüzde 8’ini ve prim üretiminin yüzde 30’unu oluşturuyor. Havuz kapsamında olan araç gruplarının ortalama primlerinde bu yılın mart ile temmuz ayları arasında yaklaşık yüzde 27 düşüş gerçekleşti. Zorunlu trafik sigortasında tavan fiyat uygulamasının ardından kurulan Riskli Sigortalılar Havuzu sistemi sayesinde başta vatandaşlarımız olmak üzere sigorta acenteleri ve sigorta şirketlerinin poliçe düzenlenmesi sürecinde yaşadığı sorunları giderdik ve sorunsuz bir şekilde poliçe düzenlenebilmesini sağladık. Hazinenin başarılı uygulamalarıyla sigorta şirketleri tavan fiyat altında rekabete başladı.”

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, gelecek yıllarda Riskli Sigortalılar Havuzu yönetiminin kurumsallaştırılması ve yurtdışı piyasalardan reasürans bulunabilmesi için Hazine Müsteşarlığı’nın çalışmalarına devam ettiğini bildirdi.

Etiketler: Mehmet Şimşek , Trafik sigortası , gazetehaberleri
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