MENÜ
Dünya Haberleri

DÜNYA

    Hürriyet>Dünya>Trafik magandası izinciyi öldürdü

    Trafik magandası izinciyi öldürdü

    DHA
    06 Ağustos 2017 - 15:41Son Güncelleme : 06 Ağustos 2017 - 15:41

    Almanya’dan tatil için Antalya’ya giden İnsaf Bozay (71), yaya geçidinde yolun karşıya geçtiği sırada Adem D.’nin kullandığı motosikletin çarpması sonucu öldü. Kazaya yol açan motosiklet sürücüsü Adem D.’nin daha önce alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulduğu belirtildi.

    KONYAALTI Atatürk Bulvarı’ndaki kaza, dün akşam saat 21.30 sıralarında meydana geldi. Almanya’dan tatile giden İnsaf Bozay, torunu 15 yaşındaki Zara Bozay’la Atatürk Bulvarı’ndaki bir marketten alışveriş yaptıktan sonra Arapsuyu Mahallesi’ndeki evine gitmek için yolun karşısına geçmek istedi. Bulvardaki yaya geçidini kullanan kadına, hızla gelen Adem D.’nin kullandığı motosiklet çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan ve yaklaşık 40 metre sürüklenen İnsaf Bozay, başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden ağır yaralandı. Kazada sürücü Adem D. ve arkasındaki Engin A. da çeşitli yerlerinden yaralandı.

    Trafik magandası izinciyi öldürdü

    EHLİYETİNE EL KONULMUŞ
    Haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği İnsaf Bozay, ambulansla kaldırıldığı Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nde öldü. Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülen Adem D. ve Engin A.’nın ise tedavisi sürüyor.
    Polis, Adem D.’nin ehliyetine ’alkollü araç kullanmaktan’ el konulduğunu belirledi.
    Evli 4 çocuk annesi İnsaf Bozay’ın cenazesi Konyaaltı Alevi Kültür Dernekleri Cemevi’nde düzenlenecek cenaze töreninden sonra Arapsuyu Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

    Trafik magandası izinciyi öldürdü

    Etiketler: İnsaf Bozay , KAZA , ALMANYA
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri