Trafik magandası izinciyi öldürdü

KONYAALTI Atatürk Bulvarı’ndaki kaza, dün akşam saat 21.30 sıralarında meydana geldi. Almanya’dan tatile giden İnsaf Bozay, torunu 15 yaşındaki Zara Bozay’la Atatürk Bulvarı’ndaki bir marketten alışveriş yaptıktan sonra Arapsuyu Mahallesi’ndeki evine gitmek için yolun karşısına geçmek istedi. Bulvardaki yaya geçidini kullanan kadına, hızla gelen Adem D.’nin kullandığı motosiklet çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan ve yaklaşık 40 metre sürüklenen İnsaf Bozay, başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden ağır yaralandı. Kazada sürücü Adem D. ve arkasındaki Engin A. da çeşitli yerlerinden yaralandı.





EHLİYETİNE EL KONULMUŞ

Haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği İnsaf Bozay, ambulansla kaldırıldığı Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nde öldü. Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülen Adem D. ve Engin A.’nın ise tedavisi sürüyor.

Polis, Adem D.’nin ehliyetine ’alkollü araç kullanmaktan’ el konulduğunu belirledi.

Evli 4 çocuk annesi İnsaf Bozay’ın cenazesi Konyaaltı Alevi Kültür Dernekleri Cemevi’nde düzenlenecek cenaze töreninden sonra Arapsuyu Mezarlığı’nda toprağa verilecek.