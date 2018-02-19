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    Trafik magandalığında son nokta...

    İHA
    19.02.2018 - 21:18 | Son Güncelleme:

    İzmir'in Konak ilçesinde araç hareket ederken sürücü koltuğundan inerek aracın üstüne çıkıp sürücüsüz giden araç tehlike saçtı. Eğlendiklerini sanan kişilerse bu görüntüleri çekip sosyal medyaya yüklemesi tepkilere neden oldu.

    Konak 1. Sanayi Sitesi içerisinde, gece saatlerinde kimliği belirsiz 3 kişiden biri arabayı çalıştırıp hareket ettikten sonra sürücü koltuğundan inip, aracın üstüne çıktı. Aracın üzerine çıkan sürücü, müzik eşliğinde ayakta elleri cebinde dururken araç sürücüsüz ilerlemeye başladı. Bu sırada 2 kişi de cep telefonları ile gülerek bu anları kaydetmeye başladı. Aracın üzerindeki şahıs, yoldan çıkan aracı, camdan sarkarak direksiyonunu düzeltirken bir ara inip aracı arkasından izlediği görüldü. Şahıs daha sonra, aracın arkasından koşup aracı kontrol altına aldı. Park halindeki araçlar çarpmadan görüntüler son bulurken bu görüntülerin sosyal medyada paylaşılması ile büyük tepkilere neden oldu.

    Etiketler: izmir , konak , maganda , son dakika
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