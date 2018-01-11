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    Trafik magandalarından 'pes artık' dedirten görüntü

    Hürriyet Haber
    11.01.2018 - 12:27 | Son Güncelleme:

    Otomobil sürücüsünün ayağını pencereden çıkardığı, yan koltukta oturan gencin de faciaya davetiye çıkararak hareket halindeki aracın direksiyonunu ayaklarıyla kontrol ettiği görüntüler büyük tepki çekti.

    Özellikle büyükşehirlerde trafikte hemen her gün yeni bir magandalık yöntemiyle karşılaşılırken, sosyal medyada paylaşılan son görüntü, izleyenlere 'pes' dedirtti. Kanal D haber ekranlarına gelen görüntülerde, otomobilin sürücüsü ayağını aracın camından çıkarırken, yanındaki yolcu da ayaklarıyla direksiyonu kontrol ediyor. Görüntülerde gece vakti hem kendilerinin hem de vatandaşların hayatını hiçe sayarak yolda ilerleyen iki trafik magandasının, "Keyifli oluyormuş, böyle sürelim bundan sonra" dediği de duyuluyor. Tepki çeken görüntülerin ardından harekete geçen polis, trafik magandalarını yakalamak için harekete geçti.

    İşte o görüntüler...

    Etiketler: trafik magandası , Sosyal Medya
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