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    Trafik kazasında ölen dekanın oğlu da yaşamını yitirdi

    Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)
    30 Temmuz 2017 - 18:05Son Güncelleme : 30 Temmuz 2017 - 18:05

    SİVAS’ın Yıldızeli İlçesi’nde geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını yitiren Sinop Üniversitesi Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Sezgin’in, kazada ağır yaralanan 6 yaşındaki oğlu Asrın Sezgin de hastanede öldü.

    Kaza 28 Temmuz’daYıldızeli ilçesi Direkli-Bedirli kavşağı yakınlarında meydana geldi. Sinop’tan Malatyanın Pütürge ilçesine akraba ziyaretine giden 43 yaşındaki Prof. Dr. Murat Sezginin kullandığı 57 AB 644 plakalı otomobil, bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak orta refüjde bulunan yön bilgi levhası direğine çaptı. Kazada sürücü Prof. Dr. Sezgin, eşi 37 yaşındaki Mecbure Tülay Sezgin ile oğlu Asrın Sezgin yaralandı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Prof. Dr. Sezgin yaşamını yitirdi.

    Trafik kazasında ölen dekanın oğlu da yaşamını yitirdi

    Kaza sonrasıağır yaralı olarak Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılan Asrın Sezgin, hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından Beyin ve Sinir Cerrahisi Yoğun Bakımı’na alındı. 2 gündür yoğun bakım ünitesinde olan Asrın Sezgin de bugün öldü. Talihsiz çocuğun da otopsi işleminin ardından Malatya’da toprağa verileceği belirtildi.

    Etiketler: Sivas , murat sezgin , trafik kazası
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