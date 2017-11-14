Ara
MENÜ
Teknoloji Haberleri
TEKNOLOJİ
    Haberler >Teknoloji>Trafik kazasında hayat kurtaracak tasarım: The Cut-Save Life

    Trafik kazasında hayat kurtaracak tasarım: The Cut-Save Life

    Hürriyet Haber
    14.11.2017 - 10:11 | Son Güncelleme:

    Araç içindeki önemli güvenlik önlemlerinden biri olan emniyet kemeri hayatımızı kurtarırken kimi zaman tehlikenin içine düşmemize de neden olabiliyor. Kaza sonrası yaşanan problemler emniyet kemerinin sıkışmasıyla sonuçlanabiliyor. The Cut-Save Life isimli ödüllü tasarım ise emniyet kemeri kullanımını daha güvenli hale getiriyor. Kullanıcıları zor durumlardan çekip kurtarıyor.

    Kim Insu‘nun elinden çıkan tasarım dışarıdan bakıldığında ekstra bir özelliği sahipmiş gibi görünmüyor. Fakat trafik kazası gibi anlarda hayat kurtarıcı görev üstleniyor. Bunun için The Cut-Save Life isimli ürünü kemerin üzerine yerleştirmek gerekiyor. Trafik kazası gibi talihsiz bir durum yaşandığında ve emniyet kemeriniz sıkıştığında The Cut-Save Life devreye giriyor. Kırmızı kol kısmını parmağınızla çekmenizle birlikte kemer kesiliyor ve siz de hareket özgürlüğü kazanıyorsunuz.

    Trafik kazasında hayat kurtaracak tasarım: The Cut-Save Life

    Üstelik bu pratik ürün aynı zamanda 2017 senesi Red Dot Tasarım Konsept Ödülü‘nü kazananları arasında yer alıyor. Bahsi geçen tasarım bir anlamda çıkartma düğmesi görevi üstleniyor. Araç içinde zor duruma düşen herkesin hareket etmesine olanak sağlıyor.

    log.com.tr'nin haberine göre hayat kurtaran tasarım olarak tanımlanan The Cut-Save Life henüz satışa çıkmadı. Bu sebeple satış fiyatı da henüz belli değil.

    Etiketler: araba
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri