Trafik kazasında hayat kurtaracak tasarım: The Cut-Save Life

Kim Insu‘nun elinden çıkan tasarım dışarıdan bakıldığında ekstra bir özelliği sahipmiş gibi görünmüyor. Fakat trafik kazası gibi anlarda hayat kurtarıcı görev üstleniyor. Bunun için The Cut-Save Life isimli ürünü kemerin üzerine yerleştirmek gerekiyor. Trafik kazası gibi talihsiz bir durum yaşandığında ve emniyet kemeriniz sıkıştığında The Cut-Save Life devreye giriyor. Kırmızı kol kısmını parmağınızla çekmenizle birlikte kemer kesiliyor ve siz de hareket özgürlüğü kazanıyorsunuz.







Üstelik bu pratik ürün aynı zamanda 2017 senesi Red Dot Tasarım Konsept Ödülü‘nü kazananları arasında yer alıyor. Bahsi geçen tasarım bir anlamda çıkartma düğmesi görevi üstleniyor. Araç içinde zor duruma düşen herkesin hareket etmesine olanak sağlıyor.

log.com.tr'nin haberine göre hayat kurtaran tasarım olarak tanımlanan The Cut-Save Life henüz satışa çıkmadı. Bu sebeple satış fiyatı da henüz belli değil.