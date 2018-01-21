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    Trafik kazası sonrası taraflar arasında silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

    İHA
    21.01.2018 - 09:30 | Son Güncelleme:

    Kocaeli’nin Körfez ilçesinde meydana gelen trafik kazası sonrası taraflar arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. 

    Olay, Kocaeli’nin Körfez ilçesi Hereke mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ilçesinde meydana gelen maddi hasarlı trafik kazası sonrasında kaza yapan taraflar arasında anlaşmazlık çıktı. Şahıslar arasında çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Uzlaşmak için polis karakoluna giden şahıslar arasındaki kavga karakol bahçesinde giderek büyüyünce henüz ismi belirlenemeyen bir şahıs tabancasını çıkararak kavga ettiği Furkan Öztürk’e (25) defalarca ateş etti. Furkan Öztürk vücudunun çeşitli bölgelerinden yaralanırken, Öztürk’e ateş eden şahıs olay yerinden kaçtı.

    Öztürk’ün yaralanması sonrasında arkadaşları olay yerinden kaçmaya çalışan şahısı kovalamaya başladı. Kovalamacının ardından Furkan Öztürk’ü vuran şahıs ve arkadaşları arasında çıkan silahlı çatışma sonucunda Öztürk’ü vuran şahıs da vurulurken, o sırada olay yerinden geçen bir vatandaş ise çatışmanın ortasında kalarak vücuduna isabet eden bir kurşunla yaralandı.

    Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Çıkan silahlı tartışmada yaralanan Furkan Öztürk, Öztürk’ü vuran şahıs ve olay yerinden geçerken yaralanan vatandaş sağlık ekipleri tarafından bölgedeki hastanelere kaldırıldı. Tütünçiftlik Mahallesi’ndeki özel hastaneye kaldırılan Furkan Öztürk’ün yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği, 2 yaralının tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

    Olay ilgili geniş çaplı soruşturma başlatan polis ekipleri, yaralıların bulunduğu hastanelerde çeşitli güvenlik önlemleri aldı.

    Etiketler: son dakika
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