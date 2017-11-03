Trafik cezası sorgulama işlemi nasıl yapılır? EGM sorgulama sistemi

Trafik cezası sorgulama işleminin nasıl yapılacağı yüz binlerce araç sahibi vatandaş tarafından en çok merak edilen ve araştırılan konular arasında yer almaya başladı. Araç sahibi vatandaşlar, trafik cezası alıp almadıklarını sorgulamak istiyorlar. Peki, Trafik cezası sorgulama işlemi nasıl yapılır?

TRAFİK CEZASI NASIL SORGULANIR?

Trafik cezasını Emniyet Genel Müdürlüğü internet sitesinden sorgulama için; egm.gov.tr internet sitesine girilir. ‘’Trafik Cezası Sorgulama ve Ödeme’’ bağlantısı açılır. Açılan sayfadan ad, soyad ve T.C. kimlik numarası bilgileri yazılarak son bir yıla ait olan trafik cezalarına ulaşılabilir.

e-Devlet üzerinden trafik cezası sorgulaması için; e-Devlet’e girilir. Sisteme giriş için; e-Devlet şifresi, T.C. kimlik kartı, E-İmza, internet bankacılığı ve mobil imza seçenekleri yer alır. Bu giriş seçeneklerinden en fazla tercih edilen, e-Devlet şifresi ile giriştir. e-Devlet şifreniz yoksa en yakın PTT şubesinden alabilirsiniz. Sisteme giriş yapıldıktan sonra ekranında sol bölümünde yer alan menüden e-Hizmetler bağlantısı açılır. Bağlantı üzerinde bulunan kurumlar listesinden Emniyet Genel Müdürlüğü menüsünde ‘’Araç Plakasına Yazılan Ceza Sorgulama’’ bağlantısına girilerek, trafik cezası sorgulanabilir. Ana sayfa üzerinde yer alan arama kutucuğuna kurum adı ya da yapılacak işlem adı yazılarak, daha hızlı işlem yapılabilir.

Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesi ile sorgulama için; gib.gov.tr internet sitesine giriş yapılır. e-İşlemler bağlantısı açılır. Ardından ‘’Borç Sorgulama ve Ödeme’’ ve ‘’Trafik Cezası Sorgulama ve Ödeme’’ bağlantılarına girilerek trafik cezası sorgulaması yapılabilir ve ceza ödeme işlemi gerçekleştirilebilir.

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TRAFİK CEZASI NASIL ÖDENİR?

Trafik cezası kesilen sürücüler, anlaşmalı bankalar ile ödeme yapabilirler. Bankalar dışında, PTT şubelerinden nakit olarak ya da Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesi üzerinden kredi kartıyla trafik cezası ödenebilir. Trafik cezasının sürücüler tarafından ödenebilmesi için, ceza kendilerine tebliğ edilmiş olmalıdır.

CEZAYI ERKEN ÖDEYENLERE İNDİRİM!

Trafik cezası kesilen kişiler, cezalarını erken öderlerse yüzde 25 indirim imkanından yararlanabilirler. Sürücülerin yüzde 25 oranındaki indirimden yararlanabilmeleri için, cezanın kesildiği tarihten itibaren 15 gün içerisinde ödeme yapmaları gerekir. 15 gün içerisinde ödeme yapmayanlar, indirimden yararlanamazlar. Trafik cezasını geç ödeyen sürücüler de yüzde 5 oranında gecikme zammı öderler.