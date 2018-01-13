Trafik ceza sorgulama işlemi internetten nasıl yapılır?

Trafikte ani gelişen durumlarda veya rutin kontrol için sürücüler çoğa zaman araçlarına ceza kesilip, kesilmediğini merak ediyorlar. Bu durumda en güvenilir şekilde sonuç elde edebilmek için Emniyet Genel Müdürlüğü'nün resmi adresinden sorgulama işlemi yapılabiliyor. İnternetten sorgulama yapmak için plakanızla bir takım işlemleri gerçekleştirebilirsiniz. Ayrıca e-devlet'ten de aracınıza ait ceza bilgilerini öğrenebilir veya sürücü belgesine işlenen cezaları da görüntüleyebilirsiniz.

TRAFİK CEZA SORGULAMA İŞLEMİ YAPMAK İÇİN TIKLAYIN

Araç Plakasına Yazılan Ceza Sorgulama

EGM üzerinden araç plakasına yazılan ceza sorgulama işlemleri de yapılabilir. Araç plakasına yazılan ceza sorgulama için açılan menüden araç plakasına yazılan ceza sorgulama bağlantısı seçilmeli ve bağlantı aracılığıyla kişilerin açılan sayfadaki bilgileri incelemesi gerekir. Bu sayede herhangi bir sorun yaşanmadan var olan tüm cezalar incelenebilir.

Sürücü Belgesine Yazılan Ceza Sorgulama

Araç plakasına yazılan ceza sorgulama dışında sürücü belgesine yazılan ceza sorgulama için de yine EGM kullanılabilmektedir. Sürücü belgesine yazılan ceza sorgulama sayesinde kişilerin sürücü belgelerine yazılan cezanın olup olmadığı, var olan cezalar ile ilgili detaylara erişim sağlanabilir.

Otoparka Çekilen Araç Sorgulama

Sorgulama ekranlarında aynı zamanda otoparka çekilen araç sorgulama yapılabilmesi mümkündür. Bu konuda kişilerin araçlarının hangi otoparkta yer aldığını öğrenmesi ve bu işlemlere bağlı cezaların ne kadar olduğunu öğrenmesi sağlanmaktadır.

Trafik cezası nasıl sorgulanır?

e-Devlet üzerinden trafik cezası sorgulama için; e-Devlet’e giriş yapılır. e-Devlet girişi; mobil imza, E-İmza, e-Devlet şifresi, internet bankacılığı ve T.C. kimlik kartı seçenekleri ile gerçekleştirilebilir. e-Devlet kullanıcılar tarafından en çok tercih edilen giriş seçeneği, e-Devlet şifresidir. e-Devlet şifresi, PTT şubelerinden 2 Türk Lirası ücret karşılığında alınabilir. Sisteme girildikten sonra, e-Hizmetler bağlantısı açılır. Bağlantıdan Emniyet Genel Müdürlüğü menüsüne girilir. ‘’Araç Plakasına Yazılan Ceza Sorgulama’’ bağlantısı ile trafik ceza sorgulaması yapılabilir.

Trafik cezası nasıl ödenir?

Trafik cezası ödeme işleminin yapılabilmesi için, cezanın sürücüye tebliğ edilmiş olması gereklidir. Ceza tebliğ edildikten sonra, anlaşmalı bankalar aracılığı ile trafik cezası ödenebilir. Banka seçeneği dışında, Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesinden kredi kartıyla ve PTT şubelerinden nakit olarak ödeme yapılabilir.

Trafik cezasında indirim

Trafik cezası kesilen sürücüler, erken ödeme yaparlarsa yüzde 25 indirimli ödeme gerçekleştirebilirler. Sürücülerin indirim imkanından yararlanabilmeleri için, cezanın kesildiği günden itibaren 15 gün içinde ödeme yapmaları gerekir. 15 gün içinde ödemeyenlere indirim imkanı sunulmaz. Erken ödemede yapılan indirim dışında, trafik cezasını geç ödeyen sürücülere de yüzde 5 oranında gecikme zammı ilave edilir.

Resmi sitede yapılan uyarıda; ​​​​​​​'Bu sayfada yapılan sorgulama sonuçları bilgilendirme amaçlı olup, son bir yıl içerisinde yazılan trafik cezalarını içermektedir.' ibaresi dikkat çekiyor. Lütfen ceza sorgulamalarınızı bu bilgiyi atlamadan referans alın..