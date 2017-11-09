Trafiğe kayıtlı araç sayısı arttı

Trafiğe kayıtlı araç sayısı, eylül itibarıyla bir önceki aya göre yüzde 0,35 artarak 21 milyon 863 bin 854'ten 21 milyon 940 bin 757'ye çıktı.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, eylül sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam 21 milyon 940 bin 757 taşıtın yüzde 54'ünü otomobil, yüzde 16,4'ünü kamyonet, yüzde 14,1'ini motosiklet, yüzde 8,3'ünü traktör, yüzde 3,8'ini kamyon, yüzde 2,2'sini minibüs, yüzde 1'ini otobüs, yüzde 0,2'sini ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Bu ay trafiğe kaydı yapılan toplam 86 bin 497 taşıt içinde otomobil yüzde 52,8 ile ilk sırada yer aldı. Bunu sırasıyla yüzde 19,2 ile motosiklet, yüzde 15,1 ile kamyonet, yüzde 7,2 ile traktör takip etti. Taşıtların yüzde 5,7'sini ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Eylülde trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı, bir önceki aya göre yüzde 19,8 azaldı. Bu azalış otomobilde yüzde 27,8, kamyonette yüzde 25,8, kamyonda yüzde 13,2, motosiklette yüzde 6,1, minibüste yüzde 2,2 olarak gerçekleşirken, otobüste yüzde 21, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 112,7, traktörde ise yüzde 35,9 artış oldu.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,5 artış gösterdi. Bu artış özel amaçlı taşıtlarda yüzde 101,8, otobüste yüzde 44,7, motosiklette yüzde 44,5, kamyonda yüzde 22,9, traktörde yüzde 22,4, minibüste yüzde 4,1 olurken, kamyonette yüzde 7,1, otomobilde yüzde 0,6 düşüş kaydedildi.

OCAK-EYLÜL DÖNEMİ

Ocak-eylül döneminde 924 bin 345 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı, 74 bin 12 taşıtın ise trafikten kaydı silindi. Böylece trafikteki toplam taşıt sayısı 850 bin 333 arttı.

Devri yapılan 580 bin 566 taşıt içinde otomobil yüzde 68,2 ile ilk sırada yer aldı. Otomobili sırasıyla yüzde 16 ile kamyonet, yüzde 5,7 ile motosiklet, yüzde 3,8 ile traktör takip etti. Eylülde devri yapılan taşıtların yüzde 6,3'ünü ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Eylül sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 11 milyon 846 bin 85 otomobilin yüzde 38,6'sı LPG, yüzde 34,9'u dizel, yüzde 26,1'i benzin yakıtlı olarak belirlendi. Yakıt türü bilinmeyen otomobillerin oranı ise yüzde 0,4 oldu.

Trafiğe kaydı yapılan 45 bin 659 otomobilin yüzde 15'inin Volkswagen, yüzde 13'ünün Renault, yüzde 8,9'unun Fiat, yüzde 7,2'sinin Hyundai, yüzde 5,7'sinin Toyota, yüzde 5,1'inin Opel, yüzde 5'inin Skoda, yüzde 4,9'unun Mercedes-Benz, yüzde 4,7'sinin Dacia, yüzde 4,5'inin Ford, yüzde 26'sının ise diğer markalardan oluştuğu görüldü.

Ocak-eylül döneminde trafiğe kaydı yapılan 540 bin 454 otomobilin yüzde 40,5'i 1501-1600, yüzde 26,5'i 1401-1500, yüzde 14,4'ü 1300 ve altı, yüzde 13,4'ü 1301-1400, yüzde 3,9'u 1601-2000, yüzde 1,1'i 2001 ve üstü motor silindir hacminde olduğu belirlendi.

Bu dönemde trafiğe kaydı yapılan otomobilin yüzde 59,6'sı beyaz, yüzde 17,6'sı gri, yüzde 7,5'i siyah ve yüzde 5,7'si kırmızı iken yüzde 9,6'sı diğer renklerden oluştu.



