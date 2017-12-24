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Trabzon'un yeni çekim merkezi Sera Gölü

Hürriyet Haber
24.12.2017 - 12:29 | Son Güncelleme:

Uzungöl, Sümela Manastırı yaylalardan sonra Trabzon’un yeni çekim merkezlerinden biri de Sera Vadisi ve Sera Gölü oldu. Arap turistlerin yoğun ilgi gösterdiği bölgede yapılan otellerde onların yaşam tarzına uygun hizmetler sunuyor. Turizmciler kente yılın 12 ayı turist çekmek için bir dizi çalışma yapıyor.

Trabzon özellikle Arap turistlerin yoğun ilgisi nedeniyle Türkiye'deki turizm pastasından son yıllarda en büyük payı alan illerin başında Trabzon geliyor. Yıl içerisinde kente gelen yaklaşık 2 milyona yakın turistin yaklaşık 1,5 milyonunu Arap turistler oluşturuyor. Ülkelerindeki sıcak iklimden ziyade serin iklime sahip olan Trabzon'un doğal yapısı Arap turistlerin tatil yeri seçiminde bu şehri en üst sıralara taşıyor.

Uzungöl, Trabzon yaylaları Ortahisar, Atatürk Köşkü, Memişağa Konağı'ndan oluşan gezi ve keşif güzergahları Arap turistlerin en çok ilgi gösterdiği yerler.

Şimdilerde yerli ve yabancı turistlerin uğrak yerleri arasına Sera Gölü ve çevresi de eklendi. 1950 yılında Derecik Vadisi’de meydana gelen heyelan ile oluşan göl şimdi Trabzon için en önemli turizm merkezlerinden biri haline geldi. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından "Sera Gölü Tabiat Parkı Peyzaj Uygulaması" projesi ile bölgenin cazibesinin daha da artırıyor. Doğu Karadeniz'in önemli turistik merkezlerinden olan Sera Vadisi'nde daha çok turisti ağırlaması hedefleniyor.
Trabzonun yeni çekim merkezi Sera Gölü


HEDEF YILIN 12 AYI TURİST ÇEKMEK
Şehir merkezine 10, Akçaabat sahile ise sadece 3 kilometre mesafedeki muhteşem manzaraya sahip göl çevresi şimdilerde yeni otellere ev sahipliği yapıyor. Bölgenin yeni otellerinden Sera Lake Resort Yönetim Kurulu Başkanı Yahya Özad, Uzungöl, yaylalar ve Sümele Manastırı'ndan sonra Sera Gölü'ne olan ilgiden memnun olduğunu dile getiriyor.

Hedeflerinin kente yılın 12 ayında turist çekmek olduğunu anlatan Özad, özellikle kış aylarında kültür turları ile yerli turistlerin kente gelebileceğini ifadeTrabzonun yeni çekim merkezi Sera Gölü
ediyor. "Otellerinden kalabalık aileler, arkadaş grupları için de alternatif oda ve konaklama hizmetleri sunduklarını dile getiren Özad, otelin Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun desteğini de arkasına alarak AB standartlarında doğayla uyumlu tescilli bir tesis olarak inşa edildiğini söyledi. Özad, "Tesisin bütün odaları balkonlu ve odalar göl, deniz ve yemyeşil dağ manzarasına sahip. Otelde misafirlere SPA, Türk hamamı, sauna ve buhar odası imkanları da sunuluyor. Kente özgü yemekler ve dünya lezzetleri otelin menülerinde yer alıyor" şeklinde konuştu.

ARAP TURİSTLER KENTE CAN SUYU OLDU
Trabzon'a gelen yabancı turist sayısı bakamından Arap turistler ilk sırayı alırken Rusya, İran, Belarus, Gürcistan, Almanya, Kanada, Fransa, İtalya, Avusturya, İngiltere gibi ülkeler şehre gelerek tarihi ve turistik yerleri ziyaret ediyor. Turist sayısı her sezon yükseliyor.

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