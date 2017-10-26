Trabzonâ€™un fethi 57 yÄ±ldÄ±r yanlÄ±ÅŸ kutlandÄ±ÄŸÄ±na karar verildi

Trabzon'un fethinin 556'ncÄ± yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ dolayÄ±sÄ±yla dÃ¼zenlenen kutlamalar Fatih ParkÄ±â€™ndaki Fatih Sultan Mehmet AnÄ±tÄ±'na Ã§elenk sunma tÃ¶reni ile baÅŸladÄ±. Burada gazetecilere aÃ§Ä±klamalarda bulunan Trabzon BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Orhan Fevzi GÃ¼mrÃ¼kÃ§Ã¼oÄŸlu, Fatih Sultan Mehmet tarafÄ±ndan Trabzon fethinin 556'Ä±ncÄ± yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼nÃ¼ kutladÄ±klarÄ±nÄ± belirterek Trabzon'un fethinin tarihinin yanlÄ±ÅŸ olduÄŸuna dair bazÄ± sÃ¶ylemler olduÄŸunu hatÄ±rlattÄ±. Bu konunun akademisyen tarihÃ§ilerle yeniden deÄŸerlendirildiÄŸini ifade eden GÃ¼mrÃ¼kÃ§Ã¼oÄŸlu, ÅŸÃ¶yle dedi:

"Buna gÃ¶re Trabzon'un fethinin 15 AÄŸustos 1461 olduÄŸu tespit edildi. Hatta TBMM Meclis BaÅŸkanÄ± Ä°smail Kahramanda bu konuyla ilgili yapÄ±lan bir doktora Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±nda kendisine bu ÅŸekilde aktarÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bizlerle paylaÅŸtÄ±. Bu bir tarihi tespitidir. Bu durumu biz tekrar TÃ¼rk Tarih Kurumumuza da yazarak ilettik. Bundan sonraki yÄ±llarda yapÄ±lan gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler sonrasÄ± mutabakata vararak Trabzon'un fethinin 15 AÄŸustos veya hicri olarak hesaplandÄ±ÄŸÄ±nda 28 AÄŸustos olarak kutlayabiliriz."

MEHTERAN TAKIMI KONSER VERDÄ°

Ã‡elenk sunma tÃ¶reni ardÄ±ndan etkinlikler Atapark ZaÄŸnos Burcu Ã¶nÃ¼nde sÃ¼rdÃ¼. Buradaki tÃ¶rene Trabzon Valisi YÃ¼cel Yavuz, BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Orhan Fevzi GÃ¼mrÃ¼kÃ§Ã¼oÄŸlu, Garnizon KomutanÄ± Albay Osman AkyÄ±ldÄ±z, Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Orhan Ã‡evik, kamu kurumlarÄ± ve STK'larÄ±n temsilcileri ile Ã¶ÄŸrenciler ve Ã§ok sayÄ±da kiÅŸi katÄ±ldÄ±. SaygÄ± duruÅŸu ve Ä°stiklal MarÅŸÄ±â€™nÄ±n okunmasÄ± ile baÅŸlayan tÃ¶rende konuÅŸan Trabzon BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Orhan Fevzi GÃ¼mrÃ¼kÃ§Ã¼oÄŸlu, genÃ§ nesillerin bu tarihi en iyi ÅŸekilde bilmesinin Ã¶nemli olduÄŸunu belirtti.

TÃ¶ren dÃ¼zenlenen yarÄ±ÅŸmalarda dereceye giren Ã¶ÄŸrencilere Ã¶dÃ¼llerinin verilmesi ve BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi Kanuni Mehteran TakÄ±mÄ±'nÄ±n konseri ile sona erdi. Konser esnasÄ±nda ses sistemi Ã¶nÃ¼nde flama tutan bazÄ± Ã¶ÄŸrenciler yÃ¼ksek sesten rahatsÄ±zlÄ±k duyunca kulaklarÄ±nÄ± elleriyle kapattÄ±klarÄ± gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.

57 YILLIK YANLIÅž DÃœZELTÄ°LÄ°YOR

Karadeniz Teknik Ãœniversitesi (KTÃœ) Edebiyat FakÃ¼ltesi Tarih BÃ¶lÃ¼mÃ¼ BaÅŸkanÄ± Prof.Dr. Kenan Ä°nan, kentte her yÄ±l 26 Ekimâ€™de kutlanan fetih tarihinin yanlÄ±ÅŸ olduÄŸunu Ã¶ne sÃ¼rdÃ¼, gerÃ§ek tarihin ise 15 AÄŸustos olduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±. Trabzon'da 26 Ekim 1960 yÄ±lÄ±ndan itibaren kutlanmaya baÅŸlanan fetih yÄ±ldÃ¶nÃ¼mÃ¼ geÃ§en 57 yÄ±lda bu tarihte kutlandÄ±.TarihÃ§ilerin yeniden yaptÄ±ÄŸÄ± deÄŸerlendirme ile fetih yÄ±ldÃ¶nÃ¼mÃ¼ kutlama tarihi 57 yÄ±l sonra deÄŸiÅŸtirilmiÅŸ olacak.