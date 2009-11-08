Trabzonsporlu futbolcu olsaydım

Çok şeyler yazmak isterdim bu maç için. Tony Sylva harika bir kaleci, bütün şutları kurtardı, yan toplara çıkışı çok iyi idi, hiçbir topu elinden kaçırmadı, aldığı topları yerinde kullandı, defansını çok iyi yönetti desem kimse inanmaz. Hele hele kaptan Egemen; dünyanın en iyi liberosu, sakallarını kim traş etti ise Allah razı olsun biraz yüzü açılmış, bütün hava toplarını karşıladı, kademelere çok iyi girdi, bütün toplara dengeli vurdu, orta sahayı çok iyi toplarla buluşturdu, hiç ıska geçmedi, hiç top kaptırmadı, hiç hatalı pas vermedi diye yazsam beni yerin dibine sokarlar.

Kısacası Trabzonspor da futbolun F’si bile yoktu dünkü maçta. Bir takım bu kadar mı kötü oynar bir maçı. Futboldan hiç anlamayan anam bile “ oğlum bunlar oldukları yere kazık mı çaktılar,niye koşup topu almıyorlar” diyor. Vay be düşünün artık.

Kadir Esaspehlivan yazıyor

Trabzonspor aynı Trabzonspor, Beşiktaş yine değişikti. Futbolu, kadrosu, hırsı, kazanmaya daha istekli oluşu ile bir Beşiktaş seyrettik dün akşam. Fakat yinede süper ligi kaldıracak, sıralamada ilk on takımın arasında mücadele edecek kapasitesi yok.

Acaba bu ligi ilk beşin arasında bitirebilecek mi Trabzonspor? Bence Hayır, ben çok kötümser olabilirim, ama yöneticiler öyle söylemiyor. Yani gerçekleri göremiyorlar. Şu anda takımdaki futbolcuların performansını göremedikleri gibi. İnanın yine söylüyor ve yazıyorum;

-Bu takımdaki futbolcuları bir gün bile kulüpte tutmam. Bir profesyonel futbolcu böylemi futbol oynar.

Hani senin tekniğin, hani senin taktiğin, hani senin koşuların, hani senin pasların, hani senin şutların. Hiçbir şey yok, Hani senin ruhun. Futbolun yoksa bile ruhun olsun bari ama oda yok.

Olamaz ki, çünkü hala Trabzonspor da futbolcu olduklarının farkında bile değiller. Olsalardı şimdi bu eleştirileri yapmazdık.

Balık baştan kokar derler, evet zincirin ucu Trabzonspor başkanına kadar dayanıyor. Doğru kararlar almakta zorluk çekiyorlar, bahaneleri çok ama, top yuvarlaktır ve hata kabul etmez.

Bundan dolayı Trabzonspor lu futbolculara bir kez daha buradan sesleniyorum.

-Bırakın futbolu, bırakın Trabzonspor’u. Ne siz rezil olun, nede biz kahrolalım.

Nasıl olsa siz olsanız da yeniliyor Trabzonspor olmasanız da. Bari genç takım oynasında yenilsin. Hiç değilse “tecrübeleri yok” deriz.



