TRABZONSPOR VE FENERBAHÇE

Kadir Esaspehlivan yazıyor

Çok merak ediyorum, gerçekten güneş doğacak mı? İlk golü Umut’un hırsı ve takibi ile attılar. Sonra eski tas eski hamam misaline dönüldü. Güven vermeyen bir defans, hücuma yönelik oynamayan orta saha ve korkak bir forvet. Bir Umut vardı sahada, gerisi nerede?Sayın Şenol Güneş’in ruhu yeterli olmayacak! Her bölgeye mutlaka Trabzonspor’u sırtlanacak ve üst sıralara taşıyacak futbolcular lazım. Hırsıyla, tekniğiyle ve futbolculuyla görevini yapacak ve Trabzon halkının beklentisini karşılayacak futbolcular gerekiyor. Ara transfer döneminin iyi değerlendirilmesi gerekiyor. Şenol Güneş hoca bunların farkında olan değerli ve tecrübeli bir teknik adam. Mutlaka düşündüğü bir şeyler vardır. Çünkü Egemen ile Gökhan ile bu iş nereye kadar sürecek. Yönetimin kısa vadede yol haritası çıkarıp üzerinde çalışması gerekiyor. Tribünlerde çok boşluklar var, mahalle grupları ile görüşülüp maçlarda tam destek sağlamak lazım.İki gün önce Sayın Aziz Yıldırım’ın talihsiz açıklamaları gündemi bir anda hakemler ve federasyon üzerine çekmiş ve huzursuzluk yaratmıştır. Ne gerek vardı, Fenerbahçe ne zaman yenilse yapılan açıklamalar ortalığa bomba gibi düşüyor. Fenerbahçe iyi oynayıp kaybettiği bir maç görmedim. Peki kötü oynadığı ve kaybettiği zamanlarda neden bu gibi konuşmalar yapılıyor. Bir günde çıkıp “kötü oynadık ve yenildik, rakibimizi kutlarız” diyemiyor. Neden kabahat hemen hakemlere yükleniyor ve federasyon suçlanıyor. Sayın Aziz Yıldırım bilmiyor mu ki bir maçta sadece yeneceği karşı takım yoktur. Sahanın zemini de senin rakibin, hakemlerde senin rakibin, hava durumu da senin rakibin, otelde yediğin yemek bile senin rakibin. Karşı takıma gol atmakla galip gelinmiyor. Bir maçın skorunu etkileyen o kadar etken var ki, bunlardan habersizse yanlış. Fenerbahçe şu anda aşırı yüklemelerin yorgunluğunu taşıyor. Galatasaray’da öyle, büyük hedefleri olan takımların antrenman yüklemeleri her zaman sorun oluşturur. Ben Fenerbahçe ilk onbir maçından galip çıkar demiştim ama 9.u maçında yorgunluk ve düşüş başladı, 12,13,14 ve 15. Maçlarda problem yaşayacağını tahmin ediyordum. Bunu Galatasaray için de düşünüyordum. Çünkü hedefler büyük olunca sırtlanacakları yük de ağır oluyor. Kolay mı hem ligde ve hem Avrupa da mücadele etmek. Futbol oynadığımız dönemlerden bunları çok yaşardık. Bir üst klasmanda ve de deplasmanda grubumuzun en iyi takımını yenip, kendi sahamızda kendi ligimizdeki en zayıf takımlara yenilirdik. Bu futbolun doğası. Ama Sayın Aziz Yıldırım’ın bir kaçış yolu olarak bu yöntemi seçtiğini düşünüyorum. Acaba Fenerbahçe o maçtan galip ayrılsaydı Aziz Yıldırım’ın fikirleri aynımı olurdu.Haftanın maçı Kayseri Bursa maçı idi. Her iki takımı da kutluyorum.