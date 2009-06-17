Trabzonspor treni kaçırıyor

Kadir Esaspehlivan yazıyor

Sayın Yöneticiler;Atı alan Üsküdar’ı geçiyor, siz hala uyuyor musunuz?Yoksa gelecek sezon Bursaspor’un arkasından mı koşacaksınız.Daha kötüsünü söylemek istemiyorum.Antrenörü belli olmayan bir takıma birileri futbolcu transfer ediyor.Ya gelecek antrenörün oynatacağı sisteme, bu futbolcu uygun değilse ne olacak?O futbolcu, bir yıl boyunca yedekler kadrosunda çürüyecek mi?Yanlışlar üzerine kurulu bir takımdan ne beklenir. Biri söylerse iyi olacak.Antrenör olarak ismi geçenlerden hiçbiri Trabzonspor için uygun değil.Transfer edilecek futbolcu kalmadı Türkiye’de, boşlukları nasıl dolduracaksınız.Sistem bozulmasaydı transfer edilecek iki futbolcu ile yola devam edilebilirdi.Şimdi ise transfer edilecek en az altı futbolcuya ihtiyaç var.İki defans, üç orta saha ve bir hücum bölgelerine futbolcu lazım.Yani anlayacağınız Trabzonspor’un gelecek sezon işi çok zor.Bu şampiyonluk özlemi uzadıkça uzadı. Ne olacak halimiz.Ertuğrul Sağlam ile görüşüldüğünü biliyorum. Ama olmaz.Çünkü Bursaspor Ertuğrul Sağlam ile çok iyi bir çıkış yakaladı.Kadro korunur ise gelecek sezon çok şampiyonluğa oynayacak olan takımların korkulu rüyası olacak. Bunu geçtiğimiz sezon ortasında da yazılarımda belirtmiştim.Sadi Tekelioğlu dedim fakat okurlardan eleştiri aldım. Eleştiri yapanlar Sadi Tekelioğlu’nun kişiliğini ve de Konyaspor Kulübü ile yaşanan olayların iç yüzünü bilmedikleri için onlara kabahat bulmuyorum. Çünkü Sadi Tekelioğlu kurduğu kadroya kimsenin müdahale etmesini istemez. Bunu Erzurumspor’un şampiyonluğunda açıkça gördük.

Sayın sporseverler;

Bir takımın şampiyon olması için futbolcu kadrosunun çok iyi olması yetmez. O kadronun çok iyi bir teknik kadro tarafından yönetilmesi, kısa ve uzun vade de uygulanacak amaçların çok iyi masaya yatırılması, bu amaçlara o takımın bütün unsurlarının inanması ve desteklemesi, maddi olanakların seferber edilmesi ve en önemli rakip takımın zayıflatılması ile mümkündür.

Şimdi diyeceksiniz ki sen nereden biliyorsun.

Çünkü tam 35 yıldır sporla yatıp, sporla kalkıyoruz.

Kolay değil. Benim gibi çok kişi var. Bizler sadece görünenler.

Her zaman ki gibi, okurlar hemen eleştiri yağmuruna tutacaklar biliyorum.

Ama benim için her zaman onuncu köy vardır. Biliyorum.

Bunları söylemek ve yazmak zorundayım.