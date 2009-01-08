Kadir Esaspehlivan yazıyor

Trabzonspor kötü oynayabilir, gol atamayabilir, yenilebilir,Türkiye Kupasından elenebilir. Ve hatta bu sene şampiyon olamayabilir.Ama!Trabzonspor pes edemez. Trabzonspor’un lügatinde “pes etmek” cümlesi yoktur.Bir iki maç kötü oynamasıyla, gol yemesiyle, yenilmesiyle yıkılacak bir takım değil.Trabzonspor daha işin başında. Şampiyonluğa 1100 Km. var. Bu yolun 300 km. sini ancak gelebildi. Eğer bu kadro korunur ve alt yapıdan yeni yeteneklerle desteklenirse sizler 2009–2010 sezonunda Trabzon- spor’u göreceksiniz. Çok yeni bir takım, genç bir takım, heyecanlı bir takım.Ara transfere de ihtiyacı yok. Alt yapıdan A takıma çıkaracağı birkaç futbolcu ile fırtınaya döner bu takım. Eski güzel günler yaşanabilir yine. Sabredecekler, kulübünden taraftarına kadar herkes sabredecek. Trabzonspor da tek hata defansif oyuna dönemiyor. Yani gol bulduktan sonra oyunu kontrol ederek skoru koruması, rakibin hata yapmasını beklemesi ve bu hatayı golle süslemesi gerekiyor. Fakat 90 dakika ofansif oyun kurup saldırdıkça saldırıyor ve defans yapmakta güçlük çekiyor. Trabzonspor’un birkaç maçını seyrederseniz bunu anlarsınız. Gol gelmedikçe çok sabırsızlanıyor ve telaş yapmaktan gol yiyorlar. Biliyoruz ki birçok maçında mağlup duruma düştükten sonra maçı kazanmasını bildi. Kim ne derse desin, Trabzonspor’un rotası ve hedefi bellidir. Bu hedeften şaşmasını kimse beklemesin. Birlik, beraberlik ve aşkın olduğu yerdir Trabzonspor. Aşk bir tutkudur. Trabzonspor da.Bir çatlak sesin çıktığını duydunuz mu bu sezon? Yok. Kavga gördünüz mü? Yok. Bütün kent tek yürek olmuş şampiyonluk yolunda. İşte büyük kulüp olmak budur, kötü günde, iyi günde, takım ruhunu korumaktır, birlik beraberliği perçinlemektir. Antalya ile beraberliğe ne diyorsunuz? Başka takımlarda hemen karşı söylemler olur. Hele İstanbul takımlarından biri bu maçta olsa idi ve maç 3–3 bitseydi kulüp o an üçe bölünmüş, taraftar sokaklara dökülmüş olurdu. Bunları çok gördük.Bırakın yenilsin bir maç Trabzonspor, dünyanın sonu değil, hedef şampiyonluksa gerisini düşünmeyeceksin.Ben, kulüp yönetimini, Ersun Yanal liderliğindeki teknik heyeti, futbolcuları ve taraftarları kutluyorum.Devam et Trabzonspor yensen de yenilsen de aşkımız bitmeyecek.