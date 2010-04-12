“Trabzonspor kendi kalene Gol atma, Uzungöl'e HES yapma!”

Aslı budur!

Cumartesi günü oynanan Beşiktaş – Trabzonspor maçında açılan pankart…

HES…

Hidroelektrik Santrali…

Pankartı hazırlayanlar Trabzonspor taraftarları…

Fakat açılan yer Numaralı Tribün yanındaki Eski Açık…

İki takım taraftarları büyük bir dayanışma göstererek ortak tepki gösterdiler…

Aslında buraya kadar her şey yolundaydı…

Ne olduysa polisin sert müdahalesi sonucu 2 taraftarın gözaltına alınmasından sonra oldu!

Kavga kıyamet!

Peki neden?

Tribünde küfür edilir…

Sorun yok!

Yabancı maddeler atılır…

Sorun yok!

Sahaya giren taraftar, tribüne geri yollanır…

Karaborsa bilet satılır…

Hiçbir sıkıntı yok!

Ama ucu bir yerlere dokunan bir pankart açılırsa, sorun var!

Bahane “ideolojik ve ırkçı” pankart yasağı var!

Irkçılığı hadi anladık…

İdeoloji nedir?

Siyaseti ve toplumu içine alan hemen hemen tüm düşüncelerin bütünü…

Yasağa bakar mısınız?

Şiddet yok!

Medenice bir tepki!

Keşke her tepki bu kadar amacına yönelik ve net olabilse…

Sporun içine siyaset girmesi yasak değil…

Spor yöneticilerinin siyaset yapması yasak değil…

Ama tribünde hafif birileri rahatsız olursa, pankart yasağı var!

Vallahi bravo…

Tepkisiz bir toplum olma yolunda hızla ilerliyoruz!



* Düzeltme: Yanlış bir bilgilendirme yaptım... İşin aslı pankart Karadeniz İsyandadır Platformu tarafından hazırlanmış...

Gelen maili sizinle paylaşıyorum...

"Söz konusu pankartı Karadeniz İsyandadır Platformu hazırladı ve Eski Açık taraftarı destek oldu..."

Detaylı bilgi için; http://www.karadenizisyandadir.org/web/index.php









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Bünyamin Gezer’e

Futbolun dışından, biraz içine girelim…

Beşiktaş’ın kaybettiği 2 puanın mutlaka taktiksel anlamda açıklamaları bulunabilir…

Yazılıp, çizilen o kadar çok şey var ki, taraftar fikir olarak bir sonuç çıkartabilir…

Bünyamin Gezer…

Doğru vermesi gereken tüm kararları yanlış verdi…

Hakemdir hata yapar…

Hakemdir görmez…

Hakemdir duymaz…

Allah aşkına Bünyamin Gezer’in bir kararı da tartışılmasın…

Cisse’nin Kadıköy’de atıldığı pozisyonu gözünüzün önüne getirin, hemen hemen aynı pozisyonlarda Burak’a aynı özveriyi gösteremedi…

O kararları doğruysa, neden Burak atılmadı?

Aklımız karışıyor…

Son dakikada Egemen’in bir metreye yakın elini açıp, topa temas etmesini görüyor…

Ama İNANMIYOR!

Egemen, yüzerken öyle bir kulaç atamaz…

Kolu topa temas ederken neredeyse uzadı…

İlginç tarafı ne biliyor musunuz?

Görmesine rağmen…

İNANMIYOR!

Ama aynı Gezer, İzmir’de 30 metre geriden Güiza’nın kendini atmasına inanıyor!

Tutarsız ve çelişkili kararlar!

Öyle bir pozisyonda neye inanmayı bekliyor?

Gerçekten çok merak ediyorum!

Mustafa Denizli, Beşiktaş’a geldiği günden beri hakem lafını ağzına almamış…

O pozisyon sonrası neredeyse sahaya girecekti…

Denizli gibi bir adamı bile delirttin…

Tebrik ediyorum, Bünyamin Gezer…

Nasıl olsa böyle devam edeceksin…

Senin gibi hakemler olduğu sürece, adaletli kararlar verilmesini beklemek, sadece hayal olur…