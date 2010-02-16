Trabzonspor hesapları

Bursaspor maçı dönüm noktası olacak ve Trabzonspor’u artık kimse tutamayacak diye düşünürken, hesaplar alt üst oldu. Trabzonspor mutlak galibiyet almalıydı. Bu maç çok önemli idi, önünde bir tek Kayseri spor olacak ve onunda bir maç mağlubiyeti Trabzonspor’u ilk üçe taşıyacaktı.

Birkaç haftadır yazı yazmıyor ve Bursa maçını bekliyordum. Benim için çok önemli idi, tamamen galibiyete odaklanmış ve ilk üç takım arasına girerek şampiyonluk yolunda iyi bir avantaj sağlayacağını düşünüyordum. Aynı saatte antrenmanım olduğundan Bursa-Trabzonspor maçını canlı seyredemedim, maçla ilgi yorum yapamıyorum. Sadece beklentilerimi aktaracağım. Türkiye Kupası maçlarında seyrettiğim Trabzonspor bu maçta nasıl puan kaybeder, olacak iş değil.



Tabii ki burada Trabzonspor’un puan kaybetmesi beni çok üzdü, fakat Bursa spor gibi ligin kuvvetli ve iyi futbol oynayan takımını da yabana atmamak gerekiyor. Onlarda kendilerince Trabzonspor’u yenip iyi bir avantaj sağlama yolundalar. Biz Trabzonsporlular hangi düşüncedeysek Bursa sporlular da aynı düşüncedeler. Yani şans ikimize de gülmedi!



Şu şansı ve şampiyonluğu İstanbul’dan koparamadık gitti.



Galiba uzaktan bu işler olmuyor. Hem de 1200 Kilometre uzaktan. Acaba birkaç antrenör arkadaşımızın da dediği gibi Trabzonspor’un İstanbul’da olması mı gerekiyor.



Nasıl olacak, İstanbul’da Trabzonspor!



Burada bir tesis yapıp antrenmanlarını İstanbul’da, maçlarını Trabzon da mı oynasın. Bu çok konuşulacak ve tartışılacak bir konu. Fakat şampiyonluk için göğüs göğse savaşmak şart oldu.



Hepsinin yanında Trabzonspor Kulübü mutlaka İstanbul’da bir alt yapı oluşturmak zorunda. Kulüp yöneticilerinin veya Trabzonspor’un İstanbul’da ki grubunun bu oluşumu mutlaka hayata geçirmesi gerekiyor. Bu düşünce sadece benim değil, İstanbul’da çalışan antrenör arkadaşların en büyük istekleri. Çünkü burada keşfettikleri futbolcuları Trabzon’a gönderemiyorlar ve o küçük futbolcular İstanbul takımları tarafından alt yapılarına alınıyor. Bu Trabzonspor için büyük bir kayıp. Bu konuda bir adım atılması gerekiyor. Bu konu hakkında ileriki günlerde bir yazı daha hazırlayacak ve sizlere sunacağım.