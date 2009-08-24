TRABZONSPOR GİBİ OLMAK

Ruh dersen hiç yok. Bunu Kulüp yöneticileri göremiyorlar galiba. Trabzonspor’da

Her bölgeye en az 2 transfer lazım. Trabzon’a bu takım yakışmıyor.

Eski bir futbolcu olarak yakıştıramıyorum bu takımı Trabzon’a. Belki de 12 futbolcu transfer etmek gerekiyor.

Durun, ilk 6 haftayı geride bırakalım dedik, ama böyle olmaz ki. Sen yenileceksen Trabzonspor gibi yenileceksin. Oynayacaksın, pozisyonlara gireceksin, ortalar yapacaksın, şutlar çekeceksin, karşı takımı oyununla boğacaksın ama bir gol yiyerek yenileceksin. O zaman tamam. Ama bunların hiçbiri yok, üstelik ruh hiç yoksa devam etmenin de bir anlamı yok. Biz geçen seneki Trabzonspor’u çok arayacağız. Hele Ersun Yanal’ı daha çok arayacağız. Sen kafa hâkimiyeti olan bir santraforu oyuna alıyorsun ama en iyi orta yapan oyuncunu dışarı alıyorsun. Olacak bir şey değil.

Umut artık umutsuz bir oyun oynuyor, Egemen dersen bir facia. Soung artık bitmiş. Serkan’ın son nefesi yok. Sahada bir Engin vardı başka kimse yoktu. Şimdi bakalım ne olacak, çok merak ediyorum. Bu yenilgiyi yönetim nasıl karşılayacak. Nasıl anlatacaklar taraftara. Bir sonraki maç Bursaspor maçı, çok zor olacak.

Kadir Esaspehlivan yazıyor

Galatasaray-Kayseri maçını da seyrettik aynı anda. Ne kadar yüksek tempoda oynuyorlar, ne kadar gol pozisyonuna giriyorlar, insan imreniyor. Tamam, bir Galatasaray veya Fenerbahçe kadar mali gücü yok Trabzonspor’un, o kadar Avrupa da marka olmuş futbolcuları alamaz ama var olan futbolcular öyle motive etmeli ve öyle antrenman yapmalı ki aradaki farkları ortadan kaldırmak gerekiyor.Trabzonspor’da oynamak öyle her takımda oynamak gibi değil. Trabzonspor Ülkeye mal olmuş bir takım. Takımla yatıp takımla kalkan bir şehir halkının takımı, Trabzon da başka konu konuşulmaz. Geçmişi efsanelerle dolu, Avrupa da çok tarih yazmış bir takım. Böyle bir takımda oynarken çok dikkat edeceksin. Daha bunun farkında olmayan futbolcular var. Nasıl olur böyle bir şey. Mahallemizdeki Kamuran teyzenin heyecanı bile futbolculardan daha çok.Şehrin yarısı Avni Aker Stadyumunda iken diğer yarısı da televizyon veya radyo karşısında maçı takip eder. Maçı seyretmeye dayanamayan yaşlılar da kahve önlerinde bir aşağı, bir yukarı volta atarken ikide bir gelip “ gol var mı uşaklar” diye sorarlar. Annelerimiz evde 90 dakika secdeye yatarlar gol olsun diye. Böyle bir şehrin takımında top oynuyorsun ve oynadığın maçlara bak. Yok böyle bir şey. Yok.