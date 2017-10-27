Süper Ligin 10uncu haftasında Galatasaray ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da forvet sıkıntısı yaşanıyor. Bordo-mavililerin ligin 9'uncu haftasında Evkur Yeni Malatyaspor ile oynadığı maçta sakatlanan Burak Yılmazın en az 3 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklanmıştı. Trabzonspor'un Ziraat Türkiye Kupasında Çorum Belediyespor ile oynadığı maçta Hugo Rodallega'nın da kırmızı kart görmesi, teknik heyetin planlarını bozdu. Galatasaray maçı öncesi bordo mavili takımın forvet hattında tek alternatif olarak NDoye kaldı.,

Trabzonspor Galatasaray maçı ne zaman hangi gün, saat kaçta?

Trabzonspor Galatasaray maçı 29 Ekim pazar günü 19:30'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak

Ndoye Galatasaray'ı boş geçmiyor

Bu arada Burak Yılmaz ile Rodalleganın yokluğunda forvet hattındaki tek isim kalan NDoye, 2016-17 sezonunda Galatasaray ile oynanan iki maçta da gol atmayı başarmışdı. Söz konusu sezonda bordo-mavili takımın ligin ilk yarısında deplasmanda oynadığı ve 1-0 kazandığı karşılaşmada galibiyet golünü kaydeden 32 yaşındaki Senegalli forvet, ligin ikinci yarısında Trabzonda 2-0 kazanılan karşılaşmada da bir gol atma başarısı göstermişti. Bu sezon ligde 2 maçta 88 dakika süre alan ve gol atamayan NDoye, Ziraat Türkiye Kupasında Çorum Belediyespor ile oynanan maçta 68inci dakikada oyuna girdi ve 2 gol kaydetti.

Çalımbay’dan eldeki tek golcüsüne; "Göster kendini N’Doye"

Burak Yılmaz’ın sakatlığı, Rodallega’nın da cezası nedeniyle Galatasaray karşısında ilk on birde takımının gol umudu olarak forma giyecek olan Senegalli futbolcu ile teknik direktör Rıza Çalımbay bir görüşme yaptı.

Çalımbay, "Kariyerin müthiş. Ancak Trabzonspor’da belki şartlar nedeniyle, belki de uyum sorunu yüzünden beklentilere cevap verebilmiş değilsin. Bir de üstüne transferler yapılmış. İşte şimdi sana kaliteni göstermen için bir fırsat. Galatasaray maçında göster kendini. Bu takımımız için çok önemli bir maç. Senin de bunun bilinci içinde elinden geleni yapacağına inanıyorum" dedi.

N’Doye, Trabzonspor’un geçen sezon Galatasaray ile oynadığı iki lig maçında da birer gol atmıştı. Trabzonspor, İstanbul’daki maçı 1-0, Trabzon’daki maçı da 2-0 kazanmıştı.

Koşmayana forma yok

Trabzonspor’daki görevine hızlı başlayan Rıza Çalımbay, futbolcularıyla da her antrenmandan sonra toplantı yapıyor. Çalımbay, "Trabzonspor gibi büyük bir camianın arkasında durduğu bir takımın yeri burası olamaz. Hep beraber çok çalışarak, el ele vererek istenen yere geleceğiz. Bunun için herkes elinden geleni yapmalı. Bir kere şunu unutmayın, bu takımda kim olursa olsun koşmayana forma yok. Rakip bir mi koşuyor, siz iki koşacaksınız. Yardımlaşmalı oynayacağız. Trabzonspor taraftarına istediği Trabzonspor’u izlettirmeliyiz" ifadelerini kullandı.

Ara transfer hazırlıkları

Teknik direktör Rıza Çalımbay’ın ligin devre arasında takımın takviye edilmesi gerektiğini yöneticilere ilettiği belirtildi. Çalımbay’ın, "Ligin ilk yarısında kalan 8 maçta kadrodaki futbolcuların neler yapabileceğini göreceğiz. Trabzonspor gibi büyük bir takımda forma giymek kolay değil. Bir kere herkes bunu bilecek. Bu 8 maçta kalmayı hak edenle yola devam ederiz. Ancak bazı bölgelere takviye şart. Bunun için de hazırlıklarımızı yardımcılarımla birlikte sürdürüyoruz. Hangi mevkilere transfer istediğimizi çalışmalarımız sonunda bildireceği" dediği belirtildi.

Trabzonspor Galatasaray arasındaki istatistikler

Trabzonspor ve Galatasaray Süper Lig'de 89. kez karşılaşacak. Daha önceki karşılaşmalarda Galatasaray'ın 39 galibiyetine karşılık Trabzonspor'un 28 galibiyeti bulunuyor. İki takımın ligde oynadığı son altı maçın dördünü Trabzonspor kazandı.

Bu galibiyetlerin tamamında takımın başında Ersun Yanal vardı. Ersun Yanal'dan önce Galatasaray'ı yenen son teknik direktör Şenol Güneş'ti. Trabzonspor, evinde Galatasaray'la oynadığı 43 maçın 19'unu kazandı.İki takım arasında oynanan son dokuz maçta berabere biten yok. Trabzonspor bu maçların dördünü, Galatasaray ise beşini kazandı.İki takımın Trabzon'da oynadığı son yedi lig maçının dördünü Galatasaray kazandı.

Trabzonspor'un iç sahada oynadığı son iki maçta yedişer gol atıldı, ancak Trabzonspor bu iki maçı da kaybetti. Bordo mavililer en son Kasım-Aralık 2011'de iç sahada arka arkaya üç maç kaybetmiş, bu üç maçlık serinin ikinci maçında Galatasaray'a 3-0 mağlup olmuştu.Süper Lig'de 2015/16 sezonu başından bu yana iç sahada en fazla maç kaybeden üçüncü takım olan Trabzonspor, bu dönemde kalesinde en fazla gol gören takım oldu. Trabzonspor, ilk dokuz haftalar itibariyle Süper Lig tarihinde lige en kötü başlangıç yaptığı sezonu yaşıyor. Galatasaray, ligde deplasmanlarda yedi maçtır kaybetmiyor.

Bu, aynı zamanda ligde deplasmanda devam eden en uzun yenilgisiz seri.Galatasaray, toplamda da 13 maçtır yenilmiyor. Bu da, ligde devam eden en uzun namağlup seri.Rıza Çalımbay, teknik direktör olarak Süper Lig'de Galatasaray'ı 13 maçtır yenemiyor. Çalımbay'ın rakibi karşısındaki son galibiyeti Mart 2010'da Eskişehirspor'u yönetirken gelmişti. Igor Tudor, Galatasaray'ın başında henüz derbi galibiyeti ile tanışamadığı gib, takımı derbi maçlarında gol de atamadı.Galatasaray'ın derbi maçlarında attığı son yedi golün beşi duran toplardan geldi. Galatasaray'ın, Süper Lig'de Trabzonspor'a attığı son yedi golün beşi de duran toplardan geldi. Sarı kırmızılıların rakibine attığı son 11 golün tamamı maçların ikinci yarılarında atıldı. Galatasaray'ın bu sezon ligde kalesinde gördüğü altı golün dördü duran toplardan geldi. %67'lik bu oran ile ligin bu alanda zirvesinde yer alıyor. Trabzonspor ise bu sezon Süper Lig'de duran toplardan en fazla gol yiyen iki takımdan biri.

Trabzonspor bu sezon Alanyaspor ile birlikte maçlarında en fazla gol olan iki takımdan biri. Trabzonspor bu sezon maçların ilk 15 dakikalarında en fazla gol atan takım. Galatasaray ise son 15 dakikalardaki en golcü ekip. Trabzonspor bu sezon ligin en fazla faul yapan ve en fazla sarı kart gören takımı.Trabzonspor bu sezon ligde hiçbir maçta kalesini gole kapatamayan iki takımdan biri. Galatasaray ise ligin en fazla maçta kalesini gole kapatan takımı (4).Galatasaray ligde rakip ceza sahalarında topla en fazla buluşan (233) ve ceza sahası içinden en fazla isabetli şut çeken (39) takım. Buna ek olarak, sarı kırmızılılar ligde ceza sahası içinden en fazla gol atan dört takımdan biri. Okay Yokuşlu bu sezon ligde en fazla ikili mücadele kazanan oyuncu. Bafetimbi Gomis, bu sezon ligde Adis Jahovic'in ardından en fazla gol atan oyuncu. Burak Yılmaz bu sezon yedi gol ile Trabzonspor'un ligdeki en golcü oyuncusu. Burak, bu maçta sakatlığı sebebiyle forma giyemeyecek.Dame N'doye'un Süper Lig'de attığı beş golün ikisi Galatasaray karşısında geldi. Senegalli oyuncunun ligde daha fazla gol attığı rakibi yok. Bu sezon Süper Lig'de en fazla faul yapan üç oyuncudan ikisi bu maçta karşı karşıya gelecek: Yusuf Yazıcı ve Badou Ndiaye.