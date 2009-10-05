Bin defa bu sayfalarda yazdÄ±k. AntrenÃ¶r deÄŸiÅŸtireceÄŸinize futbolcularÄ± deÄŸiÅŸtirin.

Trabzonsporâ€™un bu futbolcularla bir yere gidemeyeceÄŸi belli idi. Sen TÃ¼rkiyeâ€™nin en iyi antrenÃ¶rÃ¼nÃ¼ gÃ¶nderiyorsun, yerine Allahâ€™Ä±n garibini alÄ±yorsun, onu da beÅŸ maÃ§ta harcÄ±yorsun. Ve ÅŸimdi Samet Aybabaâ€™ya bel baÄŸlÄ±yorsun.Â Â

Kadir Esaspehlivan yazÄ±yor

Trabzonspor tarihinde hiÃ§ bu kadar kÃ¶tÃ¼ dÃ¶nemler yaÅŸamadÄ±. Ã‡ok acÄ± Ã§ok.Samet Aybaba Trabzonsporâ€™da ne kadar kalacak acaba merak ediyorum. Ne verecek, hangi futbolcuya top oynattÄ±racak. Hangi sistemde oynayacak.Â Onun da Ã¶mrÃ¼ beÅŸ maÃ§ olacak. Ya sonra. DÃ¶n yine baÅŸa.Hangi akla hizmet ediliyor anlaÅŸÄ±lÄ±r gibi deÄŸil. Bir takÄ±mÄ± antrenÃ¶r kurar, mevkilerine gÃ¶re oynatacaÄŸÄ± futbolcularÄ± takÄ±ma alÄ±r ve sezon baÅŸÄ±nda bir yÄ±llÄ±k antrenman programÄ±nÄ± hazÄ±rlar ve hedeflerini belirler. Samet Aybaba KulÃ¼p yÃ¶neticilerinin oluÅŸturduÄŸu veya baÅŸka bir antrenÃ¶rÃ¼n oluÅŸturduÄŸu takÄ±mÄ± nereye gÃ¶tÃ¼recek. Hayret bir ÅŸey.Defalarca dedik ve yazdÄ±kÂ Trabzonsporâ€™da Trabzonsporâ€™u taÅŸÄ±yacak, hedeflerine ulaÅŸtÄ±racak bir tane futbolcu yok. Gelen antrenÃ¶r ne yapsÄ±n.Sen Ersun Yanalâ€™Ä±n arkasÄ±nda duracaktÄ±n, maÃ§larda oynamayan, hayatÄ±ndan bezmiÅŸ, kendini dÃ¼nyanÄ±n en iyi futbolcusu gÃ¶ren burnu havalarda o oyuncularÄ±na kapÄ±yÄ± gÃ¶sterecektin, yerlerine genÃ§,dinamik ve istekli genÃ§leri koyacaktÄ±n, aralarÄ±na Avrupa da marka olmuÅŸ 25-30 yaÅŸ aralÄ±ÄŸÄ±nda iki futbolcu monte edecektin ve ÅŸimdi ÅŸampiyonluÄŸun en bÃ¼yÃ¼k adayÄ± olacaktÄ±n. Ama nerede!Nerede o takÄ±mlarÄ±n korkulu rÃ¼yasÄ± Karadeniz FÄ±rtÄ±nasÄ±. Eser yok eser.Maalesef KulÃ¼p YÃ¶netimi bu kÃ¶tÃ¼ gidiÅŸatÄ±n faturasÄ±nÄ± antrenÃ¶re kesiyor. Acaba kendilerine buradan hiÃ§ pay biÃ§iyorlar mÄ±? Bu kadar yapÄ±lan hatalarÄ± gÃ¶rmÃ¼yorlar mÄ±? AntrenÃ¶r deÄŸiÅŸince her ÅŸey deÄŸiÅŸecek mi?Trabzonspor bir Ã§Ä±kmaza giriyor.