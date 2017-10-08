Trabzon'dan Gine'ye ilk ihracat

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerine göre, kentten, yılın geride kalan 9 aylık döneminde 108 ülkeye ihracat gerçekleştirilerek karşılığında 811 milyon 868 bin 304 dolar gelir elde edildi.

Söz konusu dönemde Rusya Federasyonu, Almanya, İtalya, Fransa ve Polonya en fazla ihracat yapılan ilk 5 ülke olurken, Trabzon'dan aynı dönem içinde daha önce ihracat yapılmayan ülkelere de ihracat gerçekleşti.

Bu kapsamda Trabzon'daki bir firma tarafından ilk kez Gine'ye briket-tuğla imal makineleri ihraç edilerek karşılığında 11 bin 160 dolar gelir sağlandı.

"Trabzonlu ihracatçılar tüm kıtalara ihracat yapar hale geldi"

DKİB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hamdi Gürdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Trabzon'dan gerçekleştirilen ihracatta ülke çeşitliliğinin giderek arttığını söyledi.

Trabzonlu ihracatçıların dünyanın tüm kıtalarına ihracat yapar duruma geldiğini vurgulayan Gürdoğan, "Tamamen tarım ürünleri ağırlıklı ihracat profiline sahip Trabzon, il içinde imal edilen sanayi ürünlerini de en uzak pazarlara dahi ulaştırır duruma geldi. Bu kapsamda da ilk kez Trabzon'da imal edilen briket-tuğla makinesi Gine'ye ihraç edildi." dedi.

Gürdoğan, ihracat rakamlarının da giderek arttığına dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Trabzonlu sanayicilerimiz azim ve başarılarını ortaya koymaktadır. Trabzon şartlarında birçok zorlukla mücadele eden ihracatçımız, azim ve başarısı ile makinede dünya devleri olan ülkelerle rekabet ederek, 5 bin 500 kilometre uçuş mesafesinde bulunan bir ülkeye dahi ihracat yapma başarısını gösterdi. İhracattan elde edilen gelir belki çok yüksek değil ancak bizim için önemli olan daha önce bulunmadığımız bir pazara ulaşmaktır. Bu başarı sanayicilerimizi de umutlandırmaktadır. Böylesi güzel bir gelişme, şehrimizde katma değeri yüksek sanayi ürünlerinin üretimine yönelmek isteyen iş adamlarımıza da şevk verecektir."

Başarının giderek artmasını beklediklerini dile getiren Gürdoğan, "Trabzon'da üretilen sanayi ürünlerinin Afrika pazarına ulaşması büyük bir başarı hikayesidir. Bu başarı hikayesinin ilerleyen süreçlerde daha iyi noktalara geleceğini tahmin ediyoruz." diye konuştu.



