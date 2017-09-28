Trabzon'dan 104 ülkeye ihracat

AA muhabirinin Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden yaptığı derlemeye göre, kentten geçen yıl 116 ülkeye, 1 milyar 337 milyon 573 bin 312 dolarlık ürün ihraç edildi.

Bu yılın geride kalan 8 aylık döneminde ihracat gerçekleştirilen ülke sayısı 104 olurken, 757 milyon 80 bin 517 dolar gelir elde edildi.

Söz konusu dönemde Rusya Federasyonu, Almanya, İtalya, Fransa ve Polonya en fazla ihracat yapılan ilk 5 ülke oldu.

HEDEF 5 MİLYAR DOLAR İHRACAT

DKİB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hamdi Gürdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin önde gelen ihracatçı illeri arasında yer alan ve sıralamasını her geçen yıl yükselten Trabzon'un, dünyanın yarısına ihracat yapar duruma geldiğini söyledi.

Hedeflerinin ileriki yıllarda il ihracatını 5 milyar dolar seviyesine çıkartmak olduğuna işaret eden Gürdoğan, bu hedef doğrultusunda Trabzon'dan dünyanın her ülkesine ihracat yapar duruma gelmeyi amaçladıklarını ifade etti.

Gürdoğan, Trabzon'un yıllık ihracatının 1 milyar dolar seviyesini aştığına dikkati çekerek, ihracatçıların karşılaştığı sorunların çözümüyle bunun hedeflenen rakamlara ulaşmasının hiç de zor olmayacağını dile getirdi.

"İlk kez Gine ve Uruguay'a ihracat gerçekleştirildi"

İhracatta belli ülkelerin payının da hızla yükseldiğini kaydeden Gürdoğan, "Göze çarpan belirgin gelişme olarak Çin Halk Cumhuriyeti'ne Trabzon'dan yapılan ihracat, bu dönemde 21 milyon 866 bin 780 dolar oldu. Sıralamada da 9'uncu sıraya yükseldi." dedi.

Gürdoğan, daha önce ihracat yapılmayan ülkelere de ihracat yapıldığına işaret ederek, "Trabzon'dan bugüne kadar hiç ihracat yapılmamış olan ülkelere, dünyanın bir ucundaki Gine ve Uruguay'a ihracat gerçekleştirildi. Trabzon'daki sanayicilerimiz tamamen Trabzon'da imal ettikleri tuğla ve briket imalat makinesini Gine'ye satma başarısı gösterdi. Bunun yanında yine sanayi ve yüksek katma değerli sanayi ürünü Trabzon'da imal edilerek Uruguay'a ihraç edilmiştir.

Bu durum da Trabzonlu ihracatçı ve sanayicimizin başarısını açıkça ortaya koymuştur." değerlendirmesinde bulundu.



