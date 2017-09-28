Ara
MENÜ
Ekonomi Haberleri

EKONOMİ

Hürriyet >Ekonomi>Trabzon'dan 104 ülkeye ihracat

Trabzon'dan 104 ülkeye ihracat

AA
28.09.2017 - 13:08 | Son Güncelleme: 28.09.2017 - 13:08

Trabzon'dan, 2017'nin 8 aylık döneminde 104 ülkeye 757 milyon 80 bin 517 dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

AA muhabirinin Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden yaptığı derlemeye göre, kentten geçen yıl 116 ülkeye, 1 milyar 337 milyon 573 bin 312 dolarlık ürün ihraç edildi. 

Bu yılın geride kalan 8 aylık döneminde ihracat gerçekleştirilen ülke sayısı 104 olurken, 757 milyon 80 bin 517 dolar gelir elde edildi.
Söz konusu dönemde Rusya Federasyonu, Almanya, İtalya, Fransa ve Polonya en fazla ihracat yapılan ilk 5 ülke oldu. 

HEDEF 5 MİLYAR DOLAR İHRACAT 

DKİB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hamdi Gürdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin önde gelen ihracatçı illeri arasında yer alan ve sıralamasını her geçen yıl yükselten Trabzon'un, dünyanın yarısına ihracat yapar duruma geldiğini söyledi. 

Hedeflerinin ileriki yıllarda il ihracatını 5 milyar dolar seviyesine çıkartmak olduğuna işaret eden Gürdoğan, bu hedef doğrultusunda Trabzon'dan dünyanın her ülkesine ihracat yapar duruma gelmeyi amaçladıklarını ifade etti. 

Gürdoğan, Trabzon'un yıllık ihracatının 1 milyar dolar seviyesini aştığına dikkati çekerek, ihracatçıların karşılaştığı sorunların çözümüyle bunun hedeflenen rakamlara ulaşmasının hiç de zor olmayacağını dile getirdi. 

"İlk kez Gine ve Uruguay'a ihracat gerçekleştirildi" 

İhracatta belli ülkelerin payının da hızla yükseldiğini kaydeden Gürdoğan, "Göze çarpan belirgin gelişme olarak Çin Halk Cumhuriyeti'ne Trabzon'dan yapılan ihracat, bu dönemde 21 milyon 866 bin 780 dolar oldu. Sıralamada da 9'uncu sıraya yükseldi." dedi. 

Gürdoğan, daha önce ihracat yapılmayan ülkelere de ihracat yapıldığına işaret ederek, "Trabzon'dan bugüne kadar hiç ihracat yapılmamış olan ülkelere, dünyanın bir ucundaki Gine ve Uruguay'a ihracat gerçekleştirildi. Trabzon'daki sanayicilerimiz tamamen Trabzon'da imal ettikleri tuğla ve briket imalat makinesini Gine'ye satma başarısı gösterdi. Bunun yanında yine sanayi ve yüksek katma değerli sanayi ürünü Trabzon'da imal edilerek Uruguay'a ihraç edilmiştir.

Bu durum da Trabzonlu ihracatçı ve sanayicimizin başarısını açıkça ortaya koymuştur." değerlendirmesinde bulundu. 

Etiketler: Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği , Almanya, İtalya, Fransa , Trabzonlu ihracatçı
﻿

    EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri