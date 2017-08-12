MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Hürriyet>Gündem>Trabzon'da şehit olan Eren için HDP'den açıklama

    Trabzon'da şehit olan Eren için HDP'den açıklama

    Hürriyet Haber
    12 Ağustos 2017 - 17:41Son Güncelleme : 12 Ağustos 2017 - 17:41

    HDP’li Kemalbay: Eren Bülbül’ün hayatını kaybetmesinde sorumluluğu bulunanları kınıyoruz

    HDP Eş Genel Başkanı Serpil Kemalbay, Trabzon’un Maçka İlçesi’nde, güvenlik güçleriyle PKK’lı teröristler arasında çıkan çatışmada yaşamını yitiren 15 yaşındaki Eren Bülbül için başsağlığı mesajı yayımladı. HDP’li Kemalbay, "15 yaşında bir çocuğun çatışmalı bir ortama sürüklenmesi kabul edilemez. Eren Bülbül’ün hayatını kaybetmesinde sorumluluğu bulunanları kınıyoruz" dedi.

    HDP Eş Genel Başkanı Kemalbay’ın Eren Bülbül için yayımladığı başsağlığı mesajı şöyle:

    "Trabzon’un Maçka ilçesinde çıkan çatışmada 15 yaşındaki Eren Bülbül’ün hayatını kaybettiğini büyük üzüntüyle öğrendik. 15 yaşında bir çocuğun çatışmalı bir ortama sürüklenmesi kabul edilemez. Eren Bülbül’ün hayatını kaybetmesinde sorumluluğu bulunanları kınıyoruz. Eren Bülbül’e rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Barışı ve demokrasiyi inşa etmek için tüm kararlılığımızla mücadeleye devam edeceğiz. ’Ölüm’ ve ’çocuk’ sözcüklerinin yan yana durmayacağı günler için çabalarımızı sürdüreceğiz."

    Etiketler: son dakika , eren , şehit , haber , terör , terörist , trabzon , haberler
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri