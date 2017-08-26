Trabzon'da korkunç ölüm!

Olay Söğütlü Mahallesindeki tatlı imalathanesinde saat 17.30 sıralarında meydana geldi. Burada çalışan 3 işçi depoda bulunan tatlı malzemelerini yük asansörüne yerleştirerek bir üst kata taşımak istedi. Yük asansörü bir süre hareket ettikten sonra aniden arızalandı. Arıza sonrası 2 işçi asansörden atlayarak kurtulurken, Emine Demirci ise asansöründen aniden hareket etmesiyle çıkmaya çalıştığı asansör kabini ile duvar arasında sıkıştı.

Olay sonrası işyerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri yaptıkları kontrolde Emine Demircinin öldüğü belirledi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.