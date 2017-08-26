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    Trabzon'da korkunç ölüm!

    DHA
    26 Ağustos 2017 - 20:06Son Güncelleme : 26 Ağustos 2017 - 20:06

    TRABZON'un Akçaabat İlçesi’nde tatlı imalathanesinde çalışan 39 yaşındaki Emine Demirci yük asansörünün kabini ile duvar arasında sıkışarak yaşamını yitirdi

    Olay Söğütlü Mahallesindeki tatlı imalathanesinde saat 17.30 sıralarında meydana geldi. Burada çalışan 3 işçi depoda bulunan tatlı malzemelerini yük asansörüne yerleştirerek bir üst kata taşımak istedi. Yük asansörü bir süre hareket ettikten sonra aniden arızalandı. Arıza sonrası 2 işçi asansörden atlayarak kurtulurken, Emine Demirci ise asansöründen aniden hareket etmesiyle çıkmaya çalıştığı asansör kabini ile duvar arasında sıkıştı.

    Olay sonrası işyerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri yaptıkları kontrolde Emine Demircinin öldüğü belirledi.

    Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Etiketler: trabzon , akçaabat , asansör
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