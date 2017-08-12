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    Trabzon'da kaya parçası yola düştü, ortalık toz duman oldu

    DHA
    12 Ağustos 2017 - 23:36Son Güncelleme : 12 Ağustos 2017 - 23:38

    Trabzon Çaykara Uzungöl'de dağdan kopan dev kaya kütlesi yola düştü. Yol toz bulutu içinde kaldı. O anlar ise güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi

    Trabzon'un Çaykara ilçesi Uzungöl'de dağdan kopan dev kaya kütlesi vatandaşların kullandığı yola düştü.

    Yoldan geçmekte olan bisikletliler, yayalar ve bir araç son anda dev kayanın altında kalmaktan kurtulurken, o anlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

    Trabzon'un turizm merkezlerinden biri olan Uzungöl'de perşembe öğle saatlerinde meydana geldi. Bir parkın yakınında; bisikletliler, yayalar ve bir otomobil seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle dev kaya kütlesi yerinden koparak yuvarlanmaya başladı. Bunu farkeden bir kişi yoldakileri bağırarak uyardı.

    Kaya yola düştüğü sırada vatandaşın uyarısıyla otomobil ve bisikletliler hızlarını arttırarak kayanın altında kalmaktan son anda kurtuldular. Bir bisikletli kayanın geldiğini gördükten sonra geri dönerek kurtulmayı başardı. Vatandaşın uyarısı ile facianın eşiğinden dönülmesi ve yaşananlar parkın güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

     

    Etiketler: trabzon , Çaykara , kaya
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