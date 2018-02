Trabzon'da galericilerin köprü isyanı! Yolu kapattılar

DEĞİRMENDERE Mahallesi'ndeki 2. El Oto Galericiler Sitesi’nde bulunan galerici esnaf, bugün sitelerinin hemen yanında yapılan köprüyü ulaşıma kapatarak köprüyü protesto etti. Polis ve zabıta ekiplerinin müdahalesine rağmen yolu açmayan galericiler, işyerlerindeki araçlarına köprüyü kullanan vatandaşlar tarafından zarar verildiğini belirttiler.



4 tarafı kapalı olan sitenin güvenliğini köprünün yapılarak ulaşıma açılmasının ardından sağlayamaz hale geldiklerini belirten 2. El Oto Galericiler Sitesi Başkanı Hüseyin Reis, “Bu köprü ile buradan yol geçerse biz büyük sıkıntı yaşarız. Her an kaza olabilir. 2 araba karşılaşınca bizim parklara girecekler. Buradaki bazı işyerlerindeki arabaların en ucuz olanı 500 bin TL’den başlıyor. Bu arabalar hasar gördüğü zaman bizim zararımızı kim karşılayacak? Burada direniş yapmamızın sebebi buraya bir çare bulunmasıdır. Devlet büyüklerimiz gelsin bu işe ilgi göstersin” dedi.



Belediye ile 1 yıldır bu sorunu görüştüklerini dile getiren Reis, “En son duvar 3-4 metre geri çekilerek bu yol genişleyecekti. Parklarımızı güvence altına alacaktık bu şekilde bize söz verildi. Arada biz kaldık, sıkıntı yaşıyoruz. Çözülmeyecek bir konu değil bize verilen sözler yerine getirilsin bu işler çözülür. Bu köprü daha önce başka bir yere yapılacaktı. Sonra değişti ne oldu bilmiyoruz. Derenin karşı tarafında bulunan mahalle halkı camiye ulaşmak için yol istemişler. 11.5 milyon liralık köprü yaptılar, bağlantıyı da sitenin içine verdiler. Camiye yapılacak köprü buraya neden geldi. İş yerlerimiz zarar gördü. Köprüyü kullanıp içki içip şişeleri arabaların üzerine attılar. Sitedeki güvenlikçilerle sıkıntıları oldu. Biz burada her gün kavga edemeyiz. Buna bir çözüm bulunması lazım” dedi.



Galerici Firar Aydın ise, “Dinamit ayağımızın dibine koyuldu her an patlayacak derecede tetikte duruyoruz. 1 yıldır bu problemi yaşıyoruz. Devletimizin polisiyle, belediyenin zabıtasıyla karşı karşıya geldik. Bu bizlere yakışmaz” ifadelerini kullandı.