Trabzonda boğuşan köpekler öldü, sahipleri davalık oldu

Olay, ilçenin Elmaalan Mahallesinde 3 Ağustos günü saat 01.00 sıralarında meydana geldi. İşadamı Tahsin Keleşe ait 5 yaşındaki Kangal cinsi Paşa adlı köpek ile işadamı Halil İbrahim Sarıya ait 7 yaşındaki av köpeği boğuştu. Boğuşma sonrası ’Paşa’ adlı köpek bahçelerine giren av köpeğini ağzıyla boğazından tutarak evin dışındaki alana bıraktı. Av köpeği ölürken, sahibi Halil İbrahim Sarıyahaber verildi. Olay yerine gelen Halil İbrahim Sarı ölen av köpeğini aldı. Yaklaşık yarım saat sonra mahalle sakinlerinden Seyfullah Keleşçevrede silah sesi duydu. Bunun üzerine sesin geldiği alana doğru yönelen Keleş, Paşa adlı köpeğin yaralandığını gördü, veterinerçağırdı. Olay yerine gelen veteriner hekim kanlar içinde kalan köpeğe ilk müdahalede bulunarak raportuttu. Yapılan incelemede Kangal cinsi köpeğin sağ ön bacağından av tüfeği fişeği isabet etmesi sonucu yaralandığı ve bazı bölümlerde ise kırıklar olduğu tespit edildi.



AİLE SEFERBER OLDU



Bacağı sargıya alınan ve hayati tehlikesi bulunan ’Paşa’ adlı köpek için ailesi seferber oldu. İşadamı Tahsin Keleş, kan kaybındanbitkin düşen hayvanlarının sağlığına kavuşabilmesi için birkaç veterinere de danışarak Samsundaki hayvan hastanesine gitti. Burada bir süre tedavi gören köpek ameliyat geçirdi ancak kurtarılamadı. Ameliyat masasında ölen köpekleri için üzüntüye boğulan aile daha sonra ise jandarmaya giderek olayın faili olduğunu öne sürdükleri Halil İbrahim Sarı hakkında şikayette bulundu.



SORUŞTURMA BAŞLATILDI



Şikayet üzerine savcılık tarafından soruşturma başlatıldı, Arsin İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de görgü tanıklarının ifadesini aldı. ’Paşa’ adlı köpeğin sahibi Tahsin Keleş ifadesinde köpeğinin Halil İbrahim Sarı tarafından av tüfeğiyle vurulduğunu söyledi. Boğuşma esnasında köpeği ölen Sarı da suçlamaları kabul etmediğini söyledi. Olayla ilgili mala zarar verme suçlamasıyla önümüzdeki günlerde dava açılacak.



HAYVANLARI SEVELİM SEVDİRELİM



Av tüfeğiyle vurulan köpeğin sahibi Tahsin Keleş ailesinin köpeklerini çok sevdiklerini ve ölümüyle de perişan olduklarını anlatarak, Benim köpeğim uysal bir köpek. Bahçemize başka bir köpek girince benim köpeğim onla boğuşmaya başladı. Köpeğim o köpeği boğazından tutarak bahçenin dışında bırakmış. Av köpeği ölmüş. Çok üzüldüm. Sahibi beni aramadan av yasağı olmasına rağmen av tüfeğiyle benim köpeğimi vurarak yaraladı. Köpeğimi yaklaşık 1 aydır tedavi ettiriyorduk. Samsuna hayvan hastanesine götürdük ameliyat oldu. Köpek çok kan kaybetti. Görgü tanıkları var köpeği vuracağını da söylüyor. Köpeğim ameliyat masasında öldü. Ailem perişan oldu, çok üzgünler. Bu davam sürecek. Tazminat davası da açarak buradan gelecek parayı da hayvan derneklerine bağışlayacağım.Her ne olursa olsun hayvanları sevelim sevdirelim dedi.



’BİR YANLIŞ ANLAŞILMA VARDIR’



Boğuşma sırasında köpeğini kaybeden Halil İbrahim Sarı ise 2 köpeğin ölmesiyle üzgün olduğunu ve olayla bir alakasının olmadığını savunarak, Olayın benle bir alakası yoktur. Bir yanlış anlaşılma vardır. Benim köpeğim öldü ama onun köpeğini ben iddia edildiği gibi vurmadım. Ben şikayetçi olmam. Tahsin ağabey bizim büyüğümüzdür. Hayvanım öldü gitti. Usta bir domuz köpeği şu anda 10 bin lira. Üzücü bir olay oldu. Ne olursa olsun bir hayvanın ölmesi tabii ki de üzücüdür diye konuştu.