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    Trabzon’a bir TIR dolusu yardımla gitti

    DHA
    31 Temmuz 2017 - 15:18Son Güncelleme : 31 Temmuz 2017 - 15:18

    Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, engelli vatandaşlar için bir TIR dolusu malzeme yardımında bulunan Almanya’da yaşayan işadamı Alibey Saka’ya plaket verdi.

    İŞADAMIYLA belediye binasında görüşen Başkan Gümrükçüoğlu, Saka’nın gönderdiği engelli aracı, yürüteç ve koltuk değneği gibi yardım malzemelerinin ihtiyaç sahiplerine teslim edildiğini söyledi. Gümrükçüoğlu, “Kilometrelerce uzaklıktan bir TIR dolusu malzeme temin eden değerli Alibey Saka kardeşimize Trabzon halkı adına teşekkür ediyorum” dedi.
    Alibey Saka da yardım malzemelerinin gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığı için memnun olduğunu söyledi. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu daha sonra yardımlarından ötürü işadamı Saka’ya teşekkür plaketi verdi.

    Etiketler: TRABZON , ALMANYA , yardım , Engelli
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