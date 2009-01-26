Trabzon teğet geçti

Rıdvan Dilmen diyor ki, Güiza topu ilerde tutamıyor, maç pinpon maçına dönüyor, Edu ve Lugano gereğinden fazla yoruluyor, aradaki her adamı kaçırıyor. İyi hoş da, dakika 15, Trabzon’un 3 tane yüzde yüz gol pozisyonu var. Ne zaman yoruldu bu adamlar?

Bir kere Ersun Yanal, Fenerbahçe - Kayseri maçını izlemiş, ilk önce Fenerbahçe’yi kendine çekti, tipik ağır Fenerbahçe oyununu ve Edu-Lugano dengesini bozdu, araya top attı. Bu kadar. Bunda tabi Emre’nin ağır, Selçuk’un yalnız kalması da önemli bir rol oynadı.

Emrah Öner yazıyor

Bu arada maçtan önce Adriana Lima, Carlos’a “Bankanın teklifi 0-0, var mısın yok musun?” diye sorsa, herhalde kabul etmezdi. Şimdi Volkan’ı sırtında Samandıra’ya taşır.

Aragones’in tek forvet inadı, Güiza’nın Kezman dönemi, gerçi biraz erken yuhalanması, Alex’in rutin ter idmanı, Gökhan Gönül’ün Türkiye’de harcanması, Trabzon’un inanılmaz mücadelesi, Yattara’nın sakalı, saçı, tekniği ile tam Fenerbahçe’nin aradığı adam olması maçta dikkat çeken diğer unsurlardı.

Oyuna gelince, tamam heyecanlı bir maç.

Top bir orda, bir burda. Spormax’ı açtırmaya gerek yok.

Ama olması gereken skor 8-13, maç sonucu 0-0.

Volkan’ın hakkını verelim, belki en iyi maçı. Ama bazı pozisyonlar var, yüzde altıyüzlük.

Ya taktiğimizde, sistemimizde, insanımızda bir terslik var, ya da bende.

Bir tarafta gol kralı Gökhan, öbür taraftaki gol kralları Güiza ve Alex.

Bir tanesi de yedek kulübesinde, genç Semih.

Maç 0-0.

Ben sana niye böyle oluyor anlatayım:

Seni beni Alex ile, Gökhan ile, Güiza ile kandırıyorlar da o yüzden.

Trabzon, 1997’de Bochum ile Almanya’da UEFA maçı yapıyor.

Trabzon Lyon’ları, Aston Villa’ları elemiş, Bochum’un tarihinde ilk Avrupa maçı.

Maçtan önce röportajlar yapılıyor, bütün yorumcular şöyle diyor:

“Avrupa’da Trabzon gerçekten çok tecrübeli. Bochum’un hiç tecrübesi yok. Bu maçı çok rahat alırız. Parçalar Trabzon.”

Maçın skoru, 5-3 Bochum galip.

Bochum’un bir golünü sağ beki atıyor, öbür iki golü sol bek.

Biz en çok koşan, hırslı, mücadeleci Tuncay’ımızı Middlesbrough’a veriyoruz, en iyisi diye.

Yahu adamların sağ beki daha hızlı koşuyor, bir de utanmadan topa vurmasını da biliyor.

Peki neden oluyor?

Çünkü bir tarafta kısmi yeteneği olan, ama profesyonel, sabah akşam orta çalışan, şut çalışan topçular, futbolcular ve onları gerçekten eğiten zihniyet; diğer tarafta sadece yeteneğine güvenen, şansa adam geçen, 300 ortanın 5’ini tutturan, o gün iyi olursa kral olan gol kralları veya onları trilyonlar vererek kral yapan bir zihniyet var.

Nedense bu zihniyetlerin ilki ülkemize hiç uğramıyor, ikincisi hiç gitmiyor.

