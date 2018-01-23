Trabzon Limanı’na 6.3 kat talep geldi

Şirket paylarının yarından itibaren, 15.50 TL baz fiyat ve “TLMAN” koduyla borsada işlem görmeye başlaması bekleniyor. Albayrak Grubu’nun 2033 yılının sonuna kadar işletme hakkına sahip olduğu Trabzon Limanı’nın 15.50 TL birim fiyatla halka arz edilen toplam 97.7 milyon TL değerindeki payına karşılık, halka arzın 6.3 misli talep toplandı. Payların tamamının yurt içi yatırımcılara satıldığı arzda, yüksek talep nedeniyle yurt içi bireysel yatırımcıların taleplerinin yaklaşık yüzde 18 karşılanabildi.