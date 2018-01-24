Trabzon Liman İşletmeciliği AŞ gong töreni

Albayrak Grubu’nun işletme hakkına sahip olduğu Trabzon Liman İşletmeciliği AŞ’nin halka arzı vesilesiyle düzenlenen törende Bakan Faruk Özlü, Borsa İstanbul AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Himmet Karadağ, Trabzon Liman İşletmeciği AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Albayrak, Albayrak Grubu Üst Yöneticisi (CEO) Ömer Bolat, Trabzon Liman İşletmeciliği AŞ Genel Müdürü Muzaffer Ermiş ve Deniz Yatırım Genel Müdürü Melih Akosman’ın katılımıyla gong çalındı.

Gong töreninde konuşan Özlü, 2018 yılının ilk halka arzı olan, Trabzon Liman İşletmeciliği AŞ’nin, Borsa İstanbul ve halkla buluştuğu törende bulunmaktan memnuniyet duyduğunu belirtti.

Bugün halka arz edilen Trabzon Liman İşletmeciliği’nin, borsaya ve yatırımcılara hayırlı olmasını, Türkiye’ye güç katmasını dileyen Bakan Özlü, şunları kaydetti: “Bu halka arz, liman işletmeciliği alanında bir ilk olmasıyla dikkat çekmektedir. Ayrıca, arz paylarının tamamının yurt içinde gerçekleşecek olması da son derece önemlidir ve değerlidir. Trabzon Limanı, büyüyen, gelişen, kalkınan Türkiye’nin sembollerinden biridir.

İpekyolu’nun son durağı ve Doğu Karadeniz’in en büyük ve en modern limanı olan Trabzon Limanı, ülkemizin dışa açılan aydınlık pencerelerinden biri olmaya adaydır. Ülke ekonomimize çok ciddi katkıları bulunan Trabzon Limanı, Albayrak Grubu ile birlikte profesyonel bir işletmecilik yapısına kavuşmuştur. Liman işletmeciliği, yaşadığımız çağda, en stratejik sektörlerden biri haline gelmiştir. El yordamıyla ve klasik yöntemlerle limanlar işletilmez. Denizcilik, son derece dinamik bir sektördür. Bu yüzden limanlara bir bütün olarak yaklaşmak gerekir.”

Özlü, bu anlamda Albayrak Grubu’nun Trabzon Limanı’nda farkını ortaya koyduğunu anlatarak, “45 milyon dolar makine parkı yatırımı sayesinde limanın yıllık 4 milyon ton olan elleçleme kapasitesi, 10 milyon tona çıkmıştır.” dedi.

Limanların Türkiye’nin göz bebeği olduğunu aktaran Özlü, dış ticaretin ve ihracatın temel dayanağının limanlar olduğunu kaydetti.

Özlü, 2017 yılında 392 milyar dolar dış ticaret hacmine ulaşıldığını belirterek, dış ticaret hacminin, çok önemli bir payını deniz yoluyla gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

1980 yılında deniz yoluyla 23 milyon ton ticari yük taşırken, bugün 400 milyon tondan fazla yük taşımaya başladıklarını ifade eden Özlü, “Denizlerimiz ve limanlarımız, sadece mallarımızı, yüklerimizi, ürünlerimizi değil, 80 milyon vatandaşımızın geleceğini sırtlıyor. Denizlere hakim olmak demek, ticarete hakim olmak demektir. Denizlere sadece askeri alanda hakim olunmaz. Daha da önemlisi limanlarla, konteynerlerle, gemilerle, ticaretle hakim olunur.” şeklinde konuştu.

“TÜRKİYE HERKES İÇİN GÜVENİLİR BİR LİMAN”

Özlü, Türkiye’nin Karadeniz’de, Marmara’da, Ege’de ve Akdeniz’de, modern limanlarıyla, gemileriyle ve işletmecilik anlayışıyla göz doldurduğunu vurgulayarak, sözlerine şöyle devam etti:

“Türkiye’nin büyümesinin arkasındaki en önemli unsur, güven ve istikrardır. Bugün burada olduğu gibi limanlarımıza ve denizlerimize yapılan yatırımların arkasında da işte bu güven vardır. Türkiye, herkes için güvenilir bir limandır. Böyle olmaya da devam edecektir. İstikrarımızı bozmaya kimsenin gücü yetmeyecektir. Ülkemiz, toprak bütünlüğümüze kastedenlerle, amansız bir mücadele halindedir. Biz, her türlü ekonomi savaşından nasıl alnımızın akıyla çıkmayı başardıysak, Allah’ın izniyle beka savaşından da galip çıkacağız. Düşmana inat büyümeye, kalkınmaya, yatırım yapmaya devam edeceğiz. Milli ve yerli duruşumuzdan, bir milim geri adım atmayacağız.”

Özlü, teröristlere karşı mücadele eden Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mensuplarından şehadet mertebesine eren Musa Özalkan, Oğuz Kağan Usta, Mehmet Muratdağı’na Allah’tan rahmet, TSK’ya Allah’tan muvaffakiyet diledi.



