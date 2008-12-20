Trabzon eski eski esiyor...

Geçen hafta Trabzon’dan “hakem kararı”yla alınan lig liderliği averajla Sivas’ın olmuştu biliyorsunuz. Dün de Fenerbahçe’nin oldu. Bu sefer de Konya Müftüsü’nün fetvasıyla!

Trabzon maça çıkarken bu sefer kendi kararıyla liderliği devralmak istiyordu. Sivas maçının sonucuna göre; bir günlüğüne ya da bir aylığına. H.Deniz Çekin yazıyor

Tıpkı, hamsi deyince aklımıza Karadeniz’in gelmesi gibi. Takım oyunu deyince de Karadeniz ekibi geliyor aklımıza. Hızlı başlıyorlar ilk yarıya. Song bile yokluyor rakip ceza sahasını. Maçı kazanmaya olan istekleri üst düzeyde.

Eskişehir de kolay lokma değil. Rıza, kendi futbolculuğundaki oyun anlayışını futbolculara aşılamış. Hepsi koşuyor, ilk topa basıyor, mücadeleyi bırakmıyor.

Trabzon daha baskılı gözükürken kalesinde golü görüyor. 23. dakikada kontratakta Anderson soldan Serdar’ın getirdiği topu ağlara gönderiyor.

28’de Umut ceza sahası içinde Tayfun ile mücadelesinde yerde kaldı. Yattara iyi ki penaltıyı kaleciye teslim etti. En azından bu gün liderlik hakem kararıyla değişmesin.

36’da Gökhan, defanstan seken topta çok güzel bir vuruşla beraberliği sağlıyor. Bülent’in bacağına bandaj yapılacak diye takımını uzun süre 10 kişi bırakan Rıza da çok üzülmüştür muhakkak.

Sonrasında Yattara’nın Pele olma çabalarını izledik. Birisinin ona sadece çalım atarak Pele olunamayacağını söylemesi lazım.

Futbolcular devre arasına giderken statta “organize işler bunlar” çalmaya başlıyor. Bir laz zekası ürünü mü, tesadüf mü bilinmez ama hakem camiasına yaptığı gönderme hafta içi Başkanın yaptığı “masaya yumruk vurma” hikayesinden çok daha güzel bence.

İkinci yarıda Trabzon yine baskılı gözüküyor. İlk on dakikada Colman ve Cale ilk önce birer sarı kart görüyor, sonra da tehlikeli işler yapmaya devam ediyorlar. 10 kişi kalabilirdi Trabzon. Hakemler geçen haftanın etkisinde belli ki.

İki dakika sonra tribünlerden siyah balonlar yükseliyor. Organize işler balonları.

Cale’nin kırmızı kart hevesi yerini Barış’a bırakmasına neden oluyor, zorunluluktan kaynaklanan değişiklik ise baskının artmasına. Barış sola geçiyor, sağa geçiyor, şut atıyor, pas veriyor. Çok faydalı işler yapıyor.

72’de Gökhan’ın sert duşu Ivesa ve direkten dışarı. Kornerden gelen topta da bir dakika sonrasında Barış’ın şutunda da Ivesa çok başarılı. Neredeyse bir dakika içinde üç mutlak golü önlüyor.

Ama birkaç dakika sonrasında Gökhan’ın ikinci golüne engel olamıyor. Tribünler yeniden bordo-mavi.

Sonrasında Cale ikinci sarıdan oyundan atılsın itirazı için sarı kart gören Tayfun, kendisi ikinci sarıdan kırmızıyı buluyor. Azalan es-es oyun disiplininden kopuyor. Gökhan bir-iki gol kaçırıyor. Barış kaçırıyor, Colman kaçırıyor.

Tıpkı eski günlerdeki gibi. Yıldızı olmayan ama aynı zamanda her oyuncusu yıldız olabilen bir Trabzonspor. Karadeniz insanının inatçılığını ve çalışkanlığını sahaya yansıtabilen bir ekole sahip onlar. Bunu yeniden başarabilirlerse “hamsi koydum tavaya” misali maç sonlarında oynayan futbolculara tüm Trabzon halkı da katılacak.