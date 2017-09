Trabzon da Ä°dmanocaklÄ± olmak bir ayrÄ±calÄ±ktÄ±

Evet, Trabzon’un köklü ve ilk futbol kulüplerinden biri olan Trabzon İdmanocağı’nın kuruluşunun 89. Yıl dönümü 20 Ocak 2010 günü kutlanacak. Sevgi,li ve saygıdeğer tüm İdmanocaklılara kutlu olsun.

Futbol hayatımızın başladığı, o minicik İskenderpaşa İlkokulunun taş bahçesinde öğrendik gerçek futbolu. Kilomuzdan ağır toplarla yoğrulduk. Sabah akşam demedik, yağmur çamur demedik, hocamız Turgut Özdemir’in sevgi dolu eğitimini aldık, sert ve cüssesinden korktuğumuz Hacı hocamızın o tonton göbeğinde yumuşardık. Biz arkadaşlığı, sevgiyi, paylaşmayı, mücadele ruhunu orada öğrendik.

Futbolu orada öğrendik. Hepimize hayat veren bir aile gibiydi İdmanocağı. Onunla yatıp onunla kalkıyorduk,maç önceleri kulüpte buluşup toplantı yapıyor ve tulumba tatlıları yiyorduk. Gelen tulumba tatlılarından herkesin iki tane yeme hakkı vardı, ama ben tulumba tatlısı sevmediğim için kutunun içinde de iki dilim baklava mutlaka olurdu.. O baklavaları Hacı hocamız hemen bana uzatır ve kimseye vermezdi. Benim için inanılmaz bir gururdu, kendimi o an takımın en iyi futbolcusuhissederdim. Fakatne var ki ilk onbirde oynayacak kadar iyi bir futbolcu değildim ama o iki baklava beni öyle bir motive ederdi ki yürüyüşüm bile değişirdi. İşte o iki dilim baklava beni bir spor adamı yaptı. O günden beri sporda motivasyonun ne kadar önemli olduğunu anladım. Her yerde ve her ortamda spor motivasyonuüzerinde çalıştım ve neredeyse ekmek paramı bundan kazanıyorum. Spor psikolojisi üzerinde çok durarak , mental antrenmanların sporcu üzerinde ki etkilerini araştırarak uyguladım. Ve kendimce çok önemli adımlar attım. Beden Eğitimi Ve Spor Yüksek Okulunu bitirerek Öğretmen ve antrenör oldum. Bir çok amatör takımlarda çalıştım ve o iki dilim baklavayı herkese anlattım.

Teşekkürler İdmanocağı, teşekkürler Turgut Hoca, teşekkürler Hacı Hoca. Sizlerin sayesinde ayaklarımın üzerine basıyor ve yaşıyorum.

20 Ocak 1921 de bu takımı kuraninsanlara binlerce teşekkür.

Ruhları şad olsun.