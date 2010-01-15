Trabzon da Ä°dmanocaklÄ± olmak bir ayrÄ±calÄ±ktÄ±

Evet, Trabzonâ€™un kÃ¶klÃ¼ ve ilk futbol kulÃ¼plerinden biri olan Trabzon Ä°dmanocaÄŸÄ±â€™nÄ±n kuruluÅŸunun 89. YÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ 20 Ocak 2010 gÃ¼nÃ¼ kutlanacak. Sevgi,li ve saygÄ±deÄŸer tÃ¼m Ä°dmanocaklÄ±lara kutlu olsun.

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Futbol hayatÄ±mÄ±zÄ±n baÅŸladÄ±ÄŸÄ±, o minicik Ä°skenderpaÅŸa Ä°lkokulunun taÅŸ bahÃ§esinde Ã¶ÄŸrendik gerÃ§ek futbolu. Kilomuzdan aÄŸÄ±r toplarla yoÄŸrulduk. Sabah akÅŸam demedik, yaÄŸmur Ã§amur demedik, hocamÄ±z Turgut Ã–zdemirâ€™in sevgi dolu eÄŸitimini aldÄ±k, sert ve cÃ¼ssesinden korktuÄŸumuz HacÄ± hocamÄ±zÄ±n o tonton gÃ¶beÄŸinde yumuÅŸardÄ±k. Biz arkadaÅŸlÄ±ÄŸÄ±, sevgiyi, paylaÅŸmayÄ±, mÃ¼cadele ruhunu orada Ã¶ÄŸrendik.

Kadir Esaspehlivan yazÄ±yor

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Â Futbolu orada Ã¶ÄŸrendik. Hepimize hayat veren bir aile gibiydi Ä°dmanocaÄŸÄ±. Onunla yatÄ±p onunla kalkÄ±yorduk,maÃ§ Ã¶nceleri kulÃ¼pte buluÅŸup toplantÄ± yapÄ±yor ve tulumba tatlÄ±larÄ± yiyorduk. Gelen tulumba tatlÄ±larÄ±ndan herkesin iki tane yeme hakkÄ± vardÄ±, ama ben tulumba tatlÄ±sÄ± sevmediÄŸim iÃ§in kutunun iÃ§inde de iki dilim baklava mutlaka olurdu.. O baklavalarÄ± HacÄ± hocamÄ±z hemen bana uzatÄ±r ve kimseye vermezdi. Benim iÃ§in inanÄ±lmaz bir gururdu, kendimi o an takÄ±mÄ±n en iyi futbolcusuhissederdim.Fakatne var ki ilk onbirde oynayacak kadar iyi bir futbolcu deÄŸildim ama o iki baklava beni Ã¶yle bir motive ederdi ki yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼m bile deÄŸiÅŸirdi. Ä°ÅŸte o iki dilim baklava beni bir spor adamÄ± yaptÄ±. O gÃ¼nden beri sporda motivasyonun ne kadar Ã¶nemli olduÄŸunu anladÄ±m. Her yerde ve her ortamda spor motivasyonuÃ¼zerinde Ã§alÄ±ÅŸtÄ±m ve neredeyse ekmek paramÄ± bundan kazanÄ±yorum. Sporpsikolojisi Ã¼zerinde Ã§ok durarak , mental antrenmanlarÄ±n sporcu Ã¼zerinde ki etkilerini araÅŸtÄ±rarak uyguladÄ±m. Ve kendimce Ã§ok Ã¶nemli adÄ±mlar attÄ±m. Beden EÄŸitimi Ve Spor YÃ¼ksek Okulunu bitirerek Ã–ÄŸretmen ve antrenÃ¶r oldum. Bir Ã§ok amatÃ¶r takÄ±mlarda Ã§alÄ±ÅŸtÄ±m ve o iki dilim baklavayÄ± herkese anlattÄ±m.

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TeÅŸekkÃ¼rler Ä°dmanocaÄŸÄ±, teÅŸekkÃ¼rler Turgut Hoca, teÅŸekkÃ¼rler HacÄ± Hoca. Sizlerin sayesinde ayaklarÄ±mÄ±n Ã¼zerine basÄ±yor ve yaÅŸÄ±yorum.

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20 Ocak 1921 de bu takÄ±mÄ± kuranÂinsanlara binlerce teÅŸekkÃ¼r.

RuhlarÄ± ÅŸad olsun.

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