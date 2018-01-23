TP-Link'ten yüksek WiFi hızlı modem

Türkçe dahil altı dil desteği olan arabirimi ile hem kurulumu hem kullanımı son derece rahat olan Archer VR300’de yer alan Ebeveyn Kontrolü özelliği, çocukların internette daha güvenli dolaşmalarını sağlıyor. Akıllı telefonlar üzerinden bile ayarlanabilen bu özellik ile anne-babalar, çocukların hangi saatlerde internete erişebileceğinden gezebilecekleri sitelere değin engellemeleri, düzenlemeleri yapabiliyorlar. Ayrıca eve gelen misafirlerin ağ şifresini kullanmadan ve ağın güvenliğini koruyarak WiFi’a bağlanmasını sağlayan Konuk Ağı uygulaması da Archer VR300’de yer alan özelliklerden biri. Bu uygulama ile adı ve şifresi farklı bir alt ağ oluşturulabiliyor. Böylece kendi ağımız ve şifremiz güvende kalıyor.

TP-Link Archer VR300, güçlü güvenlik duvarı sayesinde ağın fiziksel olarak da güvenliğini üst düzeyde sağlıyor. DoS, SPI güvenlik duvarı, IP Adresi/Alan Süzgeci ve IP/MAC adres bağlaması destekleri olan cihaz, daha güvenli bir WiFi oluşturuyor.

TP-Link’in yeni modem/router’ı sadece güçlü güvenlik özellikleri ile önplana çıkmıyor; ürün aynı zamanda yüksek hızlı ve geniş bir WiFi sunuyor. Hem VDSL hem de ADSL desteği olan ürün, AC teknolojisi sayesinde toplamda 1200 Mbps’ye varan kablosuz hızlara ulaşabiliyor. Çift bant desteği olan ürün, 2.4GHz bandında 300 Mbps, 5 GHz bandında ise 867 Mbps kablosuz hızlara ulaşabiliyor. En yeni VDSL2 teknolojisi sayesinde ADSL2+’a oranla WiFi hızını beş kat artırıyor. Böylece 100 Mb/s VDSL geniş bant hız desteği sunuyor.

Üzerinde dört adet gelişmiş anten yer alan Archer VR300, bu antenler ile WiFi sinyallerinin evin her yerine ulaşmasını sağlıyor. Geniş ev ve ofislerde bile WiFi sinyalleri en uç noktaya kadar ulaşabiliyor. Ürünün fiyatı 389 TL.