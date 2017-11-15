TP-Link'ten WiFi kutusu!

zam tehlikesi yoldaTP-Link, popüler yönlendirici modeli TL-WR940N'in yeni versiyonunu satışa sundu. Bir kutuda birçok özellik barındıran TL-WR940N V5, yönlendiricinin (router) yanı sıra WiFi menzil genişletici (range extender) ve erişim noktası (access point) özelliklerine de sahip. Böylece bir evin kablosuz ağ açısından tüm gereksinimlerini tek bir cihaz ile çözen ürün, aynı zamanda bir fiyat/performans çözümü olarak da dikkat çekiyor.

450Mbps kablosuz hıza sahip olan TL-WR940N, ev ve küçük ofislerin ihtiyacını karşılamak üzere geliştirilen ve kablolu/kablosuz hepsi bir arada bir ağ çözümü. MIMO teknolojisi sayesinde HD video, VoIP arama, online oyun gibi uygulamaları sorunsuz gerçekleştiren kablosuz performansa sahip olan ürün, kolayca WPS2 şifreleme yaparak ağ güvenliğini de sağlıyor. Siyah, şık kasası ile dikkat çeken ürün, üzerinde yer alan üç harici anten ile yüksek hızın yanı sıra geniş kapsama alanı da sunuyor.

Tam bir fiyat/performans modeli olan TL-WR940N, kullanımda avantajlar sağlayan bazı özellikleri de barındırıyor. Örneğin, bu yönlendirici IP tabanlı bant genişliği kontrolü yapabiliyor. Yönlendiriciye bağlanan her bilgisayara ayrı ayrı bant genişliği tanımlanabiliyor. Bu da ağda tıkanmaları önlüyor. Bu özellik başta ofisler olmak üzere çok sayıda bilgisayarın ağa bağlı olduğu ortamlarda ağın performansı açısından avantaj sağlıyor.

TP-Link TL-WR940N Versiyon 5 modelinde Yönlendirici (router) Modunun yanı sıra RE Modu (range extender-menzil genişletici) ve AP Modu (access point-erişim noktası) da yer alıyor. Bu sayede cihaz klasik bir ağ yönlendirici görevinin yanında WiFi'ın kapsama alanını genişleten menzil genişletici ve erişim noktası olarak da hizmet veriyor.

TL-WR940N versiyon 5 modeli uygun fiyatı ile de dikkat çekiyor. Ürünün Türkiye'de tavsiye edilen satış fiyatı 139 TL (KDV dahil).