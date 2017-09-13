TP-Link'ten hem akıllı priz hem WiFi menzil genişletici

TP-Link, evlerde iki sorunu birden çözen yeni ürününü satışa sunuyor. RE270K model adlı ürün hem akıllı priz hem de WiFi menzil genişletici özelliklerine sahip. Klasik bir WiFi menzil genişletici gibi prize takılarak kullanılan ürün, üzerinde yer alan akıllı priz sayesinde evlerdeki akıllı olmayan elektrikli cihazları uzaktan yönetmeyi sağlıyor. Aynı zamanda menzil genişletici özelliği ile WiFi sinyallerini evin her noktasına ulaştırabilen ürün, her marka ve model modem/router’lar ile uyumlu çalışabiliyor.

TP-Link RE270K, ev ve ofislerde her yerde internete erişmeyi engelleyen ‘ölü bölge’ sorununa çözüm sunuyor. WiFi sinyallerinin erişmediği noktalara, modem/router’dan aldığı sinyali tekrarlayarak iletmeyi sağlayan cihaz, böylece evin her noktasından güçlü ve kesintisiz olarak kablosuz ağa bağlanma avantajı sunuyor. RE270K, şık bir anten tasarımına sahip. Prizi taşımayı sağlayan bir kulp şeklinde harici anten tasarımı olan ürün, bu güçlü anten ile WiFi sinyalleri en uzak noktalara kadar iletilebiliyor. Çift bant desteği olan ürün 5GHz bandında 433Mbps, 2.4GHz bandında ise 300Mbps’ye varan kablosuz hızlar sunuyor. Kablo ile ağa bağlanan cihazlar ise ürün üzerinde yer alan Ethernet girişi sayesinde ağa dahil edilebiliyor.

TP-Link RE270K, üzerinde yer alan gömülü priz ve TP-Link’in Kasa uygulaması sayesinde elektrikli cihazları uzaktan yönetebiliyor. Ürün üzerinde yer alan prize takılan abajur, fan, ütü vb gibi cihazlar, akıllı telefonlardan uzaktan açıp kapatılabiliyor. iOS ya da Android destekli Kasa uygulaması sayesinde prize bağlı her cihaz akıllı telefon ya da tablet bilgisayar üzerinden izlenebiliyor, açılıp kapatılıyor, enerji tüketimleri ölçülebiliyor. Ayrıca Amazon Alexa ile de uyumlu olan RE270K’ya ses ile komut vermek ve prize bağlı cihazları ses ile yönetmek de mümkün. Örneğin RE270K’ya bağlı olan bir fan, ses ile çalışır hale getirilebiliyor; ışık açılıp prize bağlı ısıtıcının ayarı yine ses ile yükseltilebiliyor.

Hem akıllı priz hem de WiFi menzil genişletici özelliği ile iki ürünü bir arada sunan TP-Link RE270K’nın fiyatı 299 TL.