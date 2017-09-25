TP-Link'ten aile boyu Powerbank!

TP-Link, çok güçlü yeni powerbank modeli TL-PB20100’ü Türkiye’de satışa sundu. 20100mAh kapasiteye sahip olan ürün, taşınabilir bir ‘güç santrali’ özelliğinde. Güçlü pili sayesinde bir ailenin yedek şarj sorununu tek bir cihazla çözmeye aday olan ürün, ayrıca doğa sporlarını sevenler, gezginler, birden fazla cihazı yoğun kullananlar için de ideal çözüm.

Çift bağlantı girişine sahip olan TL-PB20100 ile aynı anda iki cihaz şarj edilebiliyor. TP-Link’in diğer powerbank modellerinde olduğu gibi Ally serisinin bu yeni üyesinde de LG’nin Premium serisi piller kullanılıyor. Bu nedenle hem güvenli, hem uzun ömürlü olan powerbank, aynı zamanda soğuk havalarda da yüksek performans sunabiliyor. Çok yüksek pil kapasitesi sayesinde uzun yolculuklarda, doğada kampta vb ortamlarda akıllı cihazların şarj sorununa çözüm sunan TL-PB20100, tam dolu iken ve normal koşullarda iPhone SE’yi 10.5 kez, iPhone 6S’i 8.7 kez, Galaxy S7’yi 5.7 kez, iPad Pro 9.7 inç’i 2.3 kez tam olarak şarj edebilecek güce sahip.







TP-Link’in yeni powerbank’ı akıllı şarj teknolojisine sahip. Ürünün her iki çıkış yuvası da bu teknolojiyi desteklediğinden büyük pile sahip olan tablet bilgisayarlar da çok hızlı ve güvenli bir şekilde TL-PB20100 ile şarj edilebiliyor. Akıllı şarj teknolojisi, powerbank’a bağlanan cihazın piline uygun şarj gücünü otomatik olarak ayarlıyor. Bu sayede küçük pile sahip giyilebilir cihazlardan büyük pile sahip tabletlere kadar geniş bir ürün yelpazesine şarj desteği sunuluyor. TL-PB20100, akıllı şarj teknolojisi ve 5V/2.4A ultra şarj hızı sayesinde cihazları yüzde 65 daha hızlı şarj ediyor.

TP-Link’in diğer powerbank’ları gibi güvenli bir ürün olan TL-PB20100, şarj ettiği cihazları ve kendini koruyan çeşitli testlerden geçmiş ve sertifikaya sahip. Cihazda kısa devre, aşırı akım, aşırı şarj, fazla ısınma gibi koruma ve güvenlik özellikleri bulunuyor.

IOS, Android, Windows ve diğer USB şarjlı cihazlarla uyumlu olan powerbank, akıllı cihazlar, tablet bilgisayarlar, akıllı giyilebilir ürünler gibi büyük ya da küçük batarya ile çalışan cihazları şarj edebiliyor. Ayrıca cihaz üzerinde yer alan LED fener sayesinde, powerbank el feneri olarak da işlev görüyor.



TL-PB20100 model powerbank’in tsatış fiyatı 159 TL.