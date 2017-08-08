TP-Link'in yeni telefonları satışa çıktı!

TP-Link, Neffos akıllı telefon model sayısını artırıyor. Geçtiğimiz ay satışa sunulan X1 serisinin ardından bu ay iki yeni giriş seviyesi telefon daha Türkiye’de satışa sunuldu. Y serisinden Y5L ile geçen yıl satışa sunulan C5 serisinden C5L modeli, uygun fiyatlı akıllı telefon arayanlar için yepyeni seçenekler olarak raflarda yerini aldı.

Yeni modellerin ikisi de diğer TP-Link Neffos akıllı telefonlar gibi çift SIM kartlı ve çift bekleme özellikli. Dört çekirdekli işlemciye sahip olan Neffos Y5L, Android 6.0 işletim sistemi ile geliyor. 5M piksel arka, 2M piksel ön kameraya sahip olan telefonun fiyatı 499 TL.



Neffos’un satışa sunulan ilk modeli olan C5 serisinin giriş seviyesi üyesi Neffos C5L de Türkiye’de satışa sunulan diğer yeni telefon modeli. 529 TL fiyatla raflarda yerini alan telefon, akıllı odaklama özelliğine sahip olan 8M piksellik arka kameraya sahip. Android 5.1 işletim sistemine sahip olan Neffos C5L, şık ve rahat kullanılan tasarımı ile de dikkat çekiyor. Avuca en rahat uyacak şekilde tasarlanan telefon, kullanım rahatlığı sunuyor.

Neffos’un iki yeni model telefonu da 1GB’lık RAM, 8GB’lık ROM belleğe sahip ve 32GB’a kadar SD kart desteği de sunuyor. Neffos C5L inci beyazı ve koyu gri; Y5L modeli ise beyaz, siyah ve sarı arka kapak renk seçenekleriyle tüketicilerin beğenisine sunuluyor.