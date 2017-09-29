Tozla kamufle eğitimi

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin bağımsızlık referandumu yapmasına mesaj niteliği taşıyan tatbikatın dün sabahki bölümünde tanklara özel bakım yapıldı. Tankçılar tatbikata katılan M-60 tanklarının namlularını temizleyip teknik bakımlarını yaptı. Geçici komuta merkezinin kurulduğu ve etrafının jiletli tellerle çevrildiği tatbikat alanının çevre güvenliği için askerler sık sık devriye gezerken, kara birlikleri kimi zaman senaryo gereği arazideki tepe bölgelere hücum edip düşmandan kurtardı. Bu sırada askerler zırhlı araçlardan inerek mayınlı bölge taraması yaptı ve güvenli bölge oluşturduktan sonra zırhlı araçların geçişi sağlandı.

TATBİKAT ALANI BÜYÜTÜLDÜ

Engebeli arazi şartlarında tanklar ve zırhlı personel taşıyıcılar birlikte seri ve hızlı manevralar yaptı. Piyade birlikleri de arazinin konumuna göre pozisyon aldı. Atışa hazır hale getirilen tanklar daha önce iş makineleri ile kazılmış mevzilere konuşlandı. Mevzilerden çıkarak ilerleyen tanklar, ileri bölgelere konuşlanırken kimi zaman kendi etraflarında dönerek çıkardıkları tozla kamufle olma eğitimi de yaptı. Tatbikat alanı, yeni menfezler kazılarak biraz daha büyütüldü.

KUZEY IRAK’A OPERASYON

Tatbikatın başladığı 18 Eylül’den bu yana Türk Hava Kuvvetleri’ne bağlı savaş uçaklarının Kuzey Irak’taki terör örgütü PKK hedeflerine yönelik taarruzları da hız kesmedi. Genelkurmay Başkanlığı, önceki gün Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerinde bulunan PKK kamplarına yönelik hava harekâtı yapıldığını, bölgede bölücü terör örgütü tarafından kullanıldığı tespit edilen silah mevzi, sığınak ve silah/mühimmat depolarının imha edildiğini duyurdu.