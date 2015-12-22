Toyzz Shop XL Mall of İstanbul’da!

Toyzz Shop'un 2015'de bünyesine kattığı kaç tür oyuncak çeşidi var?

Ürün çeşitliliğimizi her geçen gün değişen ve büyüyen oyuncak sektörünü ve dünya trendlerini yakından takip ederek güncel tutuyoruz. Aynı zamanda her yaşa ve ekonomik duruma uygun ürünler bulundurmaya özen gösteriyoruz. Şu an Toyzz Shop olarak, 52 bin civarında ürünle Avrupa’nın en zengin portföyüne sahip oyuncak perakendecilerindeniz.

Toyzzshop'u diğer oyuncak mağazalarından ayıran en önemli özelliği nedir?

Biz oyun oynamanın her çocuğun hakkı olduğu düşüncesinden yola çıkarak, dünyada sürekli değişen ve büyüyen oyuncak sektörünü yakından takip ediyoruz. Çocukların duygusal ve fiziksel gelişimini olumlu yönde etkileyecek, kaliteli ve sağlıklı ürünlerin, müşteri memnuniyetine maksimum seviyede özen göstererek, uygun fiyatla, müşterilerimize ulaşmasını sağlamayı hedefliyoruz.

Bununla birlikte güncel trendleri çok iyi biliyoruz, bu konuda önemli bir arşive sahibiz. Bu bilgi birikimimizi; geniş mağaza ağımızla ve sürekli gelişen, değişen, dönüşen, pazarlama ve satış anlayışımızla birleştirdiğimizde Avrupa’nın en önemli aile ve çocuk mecralarından biri haline geliyoruz.

Türkiye’de 15 yıl önce hizmete açtığımız ilk Toyzz Shop mağazamız ile modern oyuncak mağazacılığı anlayışını başlattık, ülkemizde iki nesil Toyzz Shop ile büyüdü diyebiliriz ve bu bizim için paha biçilemez bir mutluluk.

Kuruluş hikayenizden biraz bahseder misiniz?

Sunman Oyuncak 1985 yılında Kadıköy’de kuruldu. Oyuncak tutkumuzdan aldığımız ilham ile şimdiye kadar pek çok ünlü oyuncak lisansını Türkiye’ye getirdik. Bu tutkunun bize kattığı değer ve edindiğimiz tecrübe neticesinde, 2001 yılında perakende sektörüne adım attık ve Toyzz Shop mağaza konseptimizi yarattık. İlk mağazamızı Akmerkez AVM’de tüm oyuncak sevenlerin hizmetine açtık.

Her bir müşterimizin hayatına neşe, eğlence katmak istiyor ve bunu yaparken kaliteden ödün vermeden çalışıyoruz. Toyzz Shop olarak; çocuklarımız ile birlikte büyüyor, tüm çocuklara ulaşmaya çalışıyoruz. Bizce oyun oynamak herkesin hakkı ve bugün Türkiye’nin dört bir yanında, anne babaların Toyzz Shop’a duydukları güvenle bizi çağırdıkları her yerde olmak için yatırımlarımız devam ediyor.

Ekip olarak bu çalışmaların karşılığında bizi çok sevindiren gelişmeler de yaşıyoruz. Bu yıl AYD (Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği) ile BAREM işbirliği ile 7’ncisi gerçekleştirilen “1 Numaralı Markalar – 2015” ödül töreninde Oyuncak-Bebek kategorisinde 1 numaralı marka seçilmek bizi çok onurlandırdı.

Şu anda kaç ilde ve toplamda ne kadar mağazanız bulunuyor?

Toyzz Shop olarak kaliteli ve yenilikçi mağazacılık anlayışımız ile 40 ilde 146 mağazamızda hizmet vermeye ve her ilde her çocuğa ulaşmak için hızla büyümeye devam ediyoruz. Son olarak; Türkiye’de Van ve Mardin mağazalarımızın açılışı ile birlikte daha da fazla aileye ulaşmanın sevincini yaşarken aynı zamanda Kuzey Kıbrıs’ta da iki yeni mağaza açmanın heyecanını yaşıyoruz.

İlerleyen günlerde Türkiye'de olduğu gibi Kıbrıs'ta da yatırımlarımızı devam ettirerek, yeni mağazalarımızın açılışlarını gerçekleştireceğiz.

Onca ürün çeşidi arasından seçim yapmanız zor olsa da sizin favori oyuncağınız hangisi?

Tüm oyuncaklarımızın hitap ettiği yaş aralığına bakınca her biri farklı mutluluklar, heyecanlar yaratıyor çocuklar için. Örneğin; 0-3 yaş oyuncaklar eğitici özellikleri nedeni ile favori oyuncaklarımız arasındayken, hiç büyümeyenlerimiz için başta Star Wars gibi özel filmler için üretilmiş oyuncaklardan NBA efsanelerine, çocukların en sevdiği karakter Maşa ile Koca Ayı’dan, Çoklu Evrenin Koruyucusu Matt Hatter’a kadar çocukluğumuza ve çocuklarımıza özel hissettiren oyuncaklarımızın hepsini seviyoruz.

Toyzz Shop XL Mall of Istanbul Hakkında

Toyzz Shop’un XL konsepti ile dizayn ettiği Toyzz Shop XL, Avrupa’nın en büyük oyuncak mağazalarından biri olmasının yanı sıra Toyzz Shop’un da en büyük mağazası olma özelliğini taşımaktadır. Mağazamız 1700 m² ‘lik bir alanda hizmet vermeye devam etmektedir.

Mağazamızın açılışını gerçekleştirdiğimiz günden beri gördüğümüz ilgiden çok memnunuz. Toyzz Shop XL mağazamız zengin oyuncak çeşitliliği ile çocukların olduğu kadar büyüklerin de ilgisini çekmeye devam ediyor. Mağazamızda oyuncak konseptimizin yanı sıra şekerleme, hediyelik eşya, ev dekorasyon, kitap gibi ürünlerimiz ile müşterilerimize renkli ve eğlenceli bir mağaza deneyimi sunuyoruz.

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