Toyota'nÄ±za vitamin gibi kampanya!

Toyota Plazalarda 1 - 31 Ekim tarihleri arasÄ±nda tÃ¼m Toyota modellerine Ã¼cretsiz check up* yapÄ±lÄ±yor.Â 2009 ve Ã¶ncesi tÃ¼m Toyota modellerinde ise;
"Â Performans paketinde (Debriyaj baskÄ±, balata, rulman) %30,
"Â Konfor paketinde (AmortisÃ¶rler, aks, aks kÃ¶rÃ¼kleri) %30,
"Â GÃ¼venlik paketinde (Fren balatalarÄ±, disk, kampana) %30,
"Â Periyodik bakÄ±mlarda %20 parÃ§a ve iÅŸÃ§ilik indirimi sunuluyor.
Bu cazipindirimlere ek olarak 4 adet Bridgestone, Lassa veya Michelin marka lastik alÄ±mlarÄ±nda bir sonraki bakÄ±mda kullanÄ±lmak Ã¼zere 1 yÄ±l boyunca geÃ§erli 80
TL indirim kuponu ile Varta akÃ¼lerde %15 indirim tÃ¼m Toyota sahiplerini bekliyor.
Toyota Plazalarda yapÄ±lacak 250 TL'yi aÅŸan mekanik servis harcamalarÄ±nda Axess, Maximum Kart ve CardFinans kredi kartÄ± sahiplerine peÅŸin fiyatÄ±na 8 taksitÂ imkanÄ± da sunuluyor.
* Check-up, fren, direksiyon sistemi, amortisÃ¶r, aks kÃ¶rÃ¼kleri, devirdaim, akÃ¼, V kayÄ±ÅŸÄ±, kabin hava filtresi, aydÄ±nlatma ve sinyal sistemi, soÄŸutma suyu ve silecek performansÄ± kontrollerini iÃ§ermektedir.Â Â Â
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