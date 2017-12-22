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    Toyota'dan sıfır emisyon için yeni santral

    Hürriyet Haber
    22.12.2017 - 17:10 | Son Güncelleme:

    Toyota, sıfır emisyon hedefine ulaşmak için 2020’de dünyanın ilk megavat ölçekli yakıt hücresi elektrik santralini faaliyete geçirecek.

    Toyota'dan yapılan açıklamaya göre, şirket, 2050 Çevre Vizyonu çerçevesinde sıfır emisyon hedefine ulaşmak için otomobil teknolojileri dışında farklı alanlarda da çalışmalarına devam ediyor.

    2020'de faaliyete geçecek dünyanın ilk megavat ölçekli yakıt hücresi elektrik santrali bu adımlardan bir tanesi olurken, enerji ve hidrojen üretecek olan santral, hidrojenin enerji kaynağı olarak yaygınlaşmasına destek olacak ve geniş kullanım alanının önünü açacak. 

    Kaliforniya'nın tarımsal atıklarını kullanarak su, elektrik ve hidrojen elde edecek Tri-Gen tesisi, günde yaklaşık olarak 2,35 megavat elektrik ve 1,2 ton hidrojen üretecek. Bu rakam da ortalama 2 bin 350 evin ve  bin 500 otomobilin günlük ihtiyacını karşılayacak kapasitenin elde edilmesi anlamına geliyor. 

    Enerji santrali yüzde 100 yenilenebilir olacak ve Toyota'nın limandaki lojistik servislerini destekleyecek. Santral, limandaki hidrojenli araçların dolumu için dünyanın en büyük hidrojen istasyonunu da içerecek. Sıfır emisyon hedefinde büyük bir adım olan Tri-Gen, aynı zamanda Toyota'nın 20 yıldan daha fazla süredir yakıt hücresi teknolojisine öncülük etmesinin bir parçası olarak dikkati çekiyor. 

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