Toyota yeni modeli Yaris GRMN'yi tanıttı

Yaris GRMN'nin motoru, spor otomobil üreticisi Lotus tarafından modifiye edildi ve hem yazılım hem de donanım anlamında mühendislik servisi alındı. Yaris GRMN, 1,8 litrelik kompresörlü motoru, 212 BG güç ve 250 Nm tork üretimiyle de sınıfında öne çıkıyor. Yaris GRMN'nin maksimum hızı ise 230 kilometre/saat ile sınırlandırıldı.

Adını, Toyota'nın motorsporları departmanı olan Gazoo Racing ve efsanevi Nürburgring Pisti'nden alan GRMN, bu pistin yakınlarında konumlandırılan bir ekip tarafından geliştirildi. Bu sayede pistte ve normal yolda üstün sürüş dinamiklerine ulaşıldı.

Yaris WRC yarış otomobili gibi, GRMN versiyonu da sadece üç kapılı olarak üretiliyor. WRC otomobilinden ilham alan GRMN, birçok farklı dış tasarım detayı barındırıyor. Kanat tipi arka spoyler, özel arka tampon tasarımı, arka difüzör, petek dokulu ön ızgara ve ralli araçlarındaki gibi arka tampon altında ortadan çıkan ikizkenar şekilli egzoz çıkışı dikkati çeken detaylar arasında.

Aynı zamanda Toyota Yaris WRC yarış aracındaki gibi özel bir beyaz dış renge sahip olan Yaris GRMN'nin, kaputu, yan kapı altları ve yan aynaları gibi noktaları kırmızı ve siyah detaylarla renklendirildi. Ayrıca siyah renkli tavan da, kontrast yapmak amacıyla tercih edildi. GRMN aynı zamanda 17 inç hafif alaşım BBS jantlara, daha büyük frenlere ve beyaz kaliperlere sahip.





Yüksek seviyeli performans

Yaris GRMN, kompresörlü motorun başarılı bir şekilde araca entegre edilmesiyle yüksek seviyede performans sağlayacak ve sürücülerin tepkilerine en yüksek oranda tepki verecek hale getirildi. Aracın çevik yol tutuşu, güçlendirilmiş şasi, sıkılaştırılmış ve alçaltılmış süspansiyon, Sachs Performance amortisörleri ve Torsen sınırlı kaydırmalı diferansiyelle destekleniyor. Büyük hava kanalcıklarına sahip dört pistonlu kaliperlere sahip ön fren diskleri ise, kontrol edilebilir bir durdurma gücü sağlıyor.

Yaris GRMN'nin iç tasarımı da tamamen kendine has özelliklere sahip. Aracın içerisindeki her nokta, yüksek performansı yansıtacak şekilde tasarlandı. Toyota Boshoku tarafından tasarlanan özel spor koltuklar, sınıfının en iyi konforunu ve vücut desteğini sağlıyor. Süet kaplama koltuklar, kalite ve his açısından da beklentilerin üzerine çıkıyor. İç döşeme, kapı iç kaplamaları ve tavan ile birlikte kabindeki siyah ağırlıklı renk teması ise aracın sportif imajını güçlendiriyor.

Küçük çapa sahip direksiyon simidi ise, GT86 coupe'den alınarak Yaris'in kendine has tarzına uygun hale getirildi. Bununla birlikte motor çalıştırma düğmesi, alüminyum pedal seti, alüminyum kaplamalar ve TOYOTA GAZOO Yarış Takımı’ndan ilham alan açılış animasyonuyla çalışmaya başlayan TFT ekran, aracın özel bir karaktere sahip olduğunu vurguluyor.

Avrupa'da geliştirildi

Toyota'nın yeni performans otomobili, sadece Avrupa'da satılan ilk GRMN modeli değil aynı zamanda Avrupa'da üretilen ilk GRMN olarak dikkat çekiyor. Toyota'nın Fransa fabrikasında üretilen araç, standart Yaris'in üretim hattına başarılı bir şekilde entegre edildi. Böylece Toyota, seri ve düşük adetli üretime sahip iki modeli aynı bantta üretebilme başarısını gerçekleştirdi. Her bir Yaris GRMN modeli, teknisyenlerinden oluşan bir ekip tarafından bir araya getiriliyor. 20 civarında teknisyen, Yaris GRMN’nin kaynak, boya ve montaj gibi farklı üretim atölyelerinde sorunsuz bir şekilde üretilmesini sağlıyor.

Yaris GRMN, özel olarak Avrupa'da geliştirildi. İlk konsept 2015'te tamamlandıktan sonra Avrupa üretimi bir prototip, Almanya'daki Nürburgring yarış pistinin yakınlarındaki özel Toyota tesisine gönderildi. Burada Avrupa ve Japonya'dan seçilmiş bir grup, aracı Nordschleife pistinden, çevredeki dağ yollarına ve hızlı otobanlara kadar her türlü yolda kapsamlı testlerden geçirdiler. Geliştirme programı sırasında arka difüzörün ortasından çıkacak şekilde tasarlanan egzoz, motor soğutma yönetimi, yüksek seviyede sağlamlık ve araç ağırlığının kontrolü gibi birçok zorlu noktanın üstesinden gelindi. Proje yoğun ve kapsamlı çalışmalarla birlikte yalnızca iki yıl içerisinde konseptten üretime hazır hale getirildi.

Yaris GRMN'nin kalbinde, yüksek performans vermek üzere geliştirilen segmentinde eşsiz bir motor yer alıyor. 1,798 santimetreküp 2ZR-FE motoru, Toyota’nın İngiltere fabrikasına üretiliyor ve modifikasyonları Lotus tarafından gerçekleştiriliyor. Motor daha sonra Fransa’ya gönderilerek, özel olarak işaretlenmiş numaralandırılmayla 400 adetle sınırlandırılmış otomobillere yerleştiriliyor.

10:1 sıkıştırma oranı ve Dual VVT-I akıllı değişken oranlı emme ve egzoz subaplarıyla, motor 212BG / 6800 d/dakika güce sahip ve 250Nm / 4800 d/dakika'da tork üretiyor. Önden çekişli Yaris GRMN, altı ileri manuel şanzımana ve Torsen sınırlı kaydırmalı diferansiyele sahip. 100 kilometre/saat hıza 6,4 saniyede ulaşan Yaris, 400 metreyi 14,2 saniyede kat edebiliyor. Maksimum hızı ise 230 kilometre/saat'te sınırlandırıldı.