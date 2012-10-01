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Toyota Yaris Hybrid'le enerjin boşa gitmesin!

01.10.2012 - 08:53 | Son Güncelleme:

Hibrit teknolojisini bir çoğumuz yeni yeni duyuyor ve anlıyor olsak da, Toyota dünyada lider olduğu bu teknolojide 15 yıllık bir deneyime sahip ve toplam 4 milyon hibrit araç satışına ulaşmış bile. Hayatımızda çok şeyi değiştirebilecek olan hibrit teknolojisinin temelindeki fikir çok basit: Otomobilimizi kullanırken fren yaptığımızda oluşan enerjiyi depolamak ve sürüş esnasında kullanmak. Bu fikir, Toyota Yaris Hybrid'de kusursuz bir otomobilin temelini oluşturmuş. Ve ortaya frene bastıkça kendini şarj eden eksiksiz bir otomobil çıkmış.

YARİS'TE HER ŞEY VAR/images/100/0x0/55ea996ff018fbb8f88a83ac

Yaris Hybrid, şehir içinde sadece 3,4lt/100km benzin tüketiyor. Bu rakam onu şehir içinin en tutumlu aracı yapıyor. Üstelik 100 beygir gücünde ve 0-100 km'ye 11.8 saniyede çıkıyor. Tüm bu değerlere rağmen CO2 salımı çok düşük. Hatta pazarın en düşük CO2 salımı Yaris'te.

Yaris'i, 50 km/saat hıza kadar (Bu değer akünün doluluk oranını ve kullanım şartlarına göre değişebiliyor) sadece elektrik motoru ile kullanılabiliyorsunuz.

Yani aracınızı çalıştırdıktan sonra hiç benzin harcamadan ilerlemeye başlıyorsunuz. Sonra da katettiğiniz yolun yarıya yakınını elektrik motoruyla gerçekleştiriyorsunuz. Üstelik aracın fiyatı da ulaşılabilir bir seviyede…

AMA BAZI ŞEYLER YOK/images/100/0x0/55ea996ff018fbb8f88a83ae

Toyota'nın yenilikçi Hybrid Synergy Drive teknolojisi sayesinde Yaris'te olmasını istemediğiniz bir sürü şey de yok:

Mesela şarj istasyonuna gitmeye gerek yok, otomobilin üstünde priz yok, benzinim bitecek endişesi yok, motordan gelen ses yok, vites kutusu yok, debriyaj pedalı yok, marş motoru yok, trafikte veya kırmızı ışıkta beklerken benzin harcamak yok!

YENİ BİR DÖNEM...

Yaris'le şehir içinde, yoğun trafikte benzin harcamadan ilerleyebilmek, belki de yeni bir dönemin başlangıcı olacak.

Siz de enerjiniz boşa gitmesin istiyorsanız, Toyota Yaris Hybrid'i daha yakından tanımak için tıklayın:

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