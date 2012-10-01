Toyota Yaris Hybrid'le enerjin boşa gitmesin!

YARİS'TE HER ŞEY VAR

Yaris Hybrid, şehir içinde sadece 3,4lt/100km benzin tüketiyor. Bu rakam onu şehir içinin en tutumlu aracı yapıyor. Üstelik 100 beygir gücünde ve 0-100 km'ye 11.8 saniyede çıkıyor. Tüm bu değerlere rağmen CO2 salımı çok düşük. Hatta pazarın en düşük CO2 salımı Yaris'te.



Yaris'i, 50 km/saat hıza kadar (Bu değer akünün doluluk oranını ve kullanım şartlarına göre değişebiliyor) sadece elektrik motoru ile kullanılabiliyorsunuz.

Yani aracınızı çalıştırdıktan sonra hiç benzin harcamadan ilerlemeye başlıyorsunuz. Sonra da katettiğiniz yolun yarıya yakınını elektrik motoruyla gerçekleştiriyorsunuz. Üstelik aracın fiyatı da ulaşılabilir bir seviyede…

AMA BAZI ŞEYLER YOK

Toyota'nın yenilikçi Hybrid Synergy Drive teknolojisi sayesinde Yaris'te olmasını istemediğiniz bir sürü şey de yok:



Mesela şarj istasyonuna gitmeye gerek yok, otomobilin üstünde priz yok, benzinim bitecek endişesi yok, motordan gelen ses yok, vites kutusu yok, debriyaj pedalı yok, marş motoru yok, trafikte veya kırmızı ışıkta beklerken benzin harcamak yok!

YENİ BİR DÖNEM...



Yaris'le şehir içinde, yoğun trafikte benzin harcamadan ilerleyebilmek, belki de yeni bir dönemin başlangıcı olacak.



Siz de enerjiniz boşa gitmesin istiyorsanız, Toyota Yaris Hybrid'i daha yakından tanımak için tıklayın:



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