Toyota üreti̇mi bir süre durduruyor!

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, planlı bakım, onarım ve revizyon çalışmaları nedeniyle 31 Temmuz ile 12 Ağustos tarihleri arasında üretime ara verdiğini duyurdu.

Şirket açıklamasına göre, bu yılın ilk 6 ayını rekor üretim ve ihracat rakamlarıyla kapatan Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, olağan bakım, onarım, revizyon hazırlık çalışmaları sebebiyle 31 Temmuz ile 12 Ağustos tarihleri arasında tatile girdi.

Sakarya’da üretim faaliyetlerini gerçekleştiren şirket çalışanlarının büyük çoğunluğunun söz konusu tarihler arasında yıllık ücretli izinlerini kullandığı belirtilen açıklamada, bu süre zarfında sadece bakım, onarım ve revizyon çalışmalarında görev alan sınırlı sayıda çalışanın fabrikada bulunmaya devam edeceği bildirildi.

Açıklamada bu yılın ocak-haziran döneminde 145 bin 230 araç üreten ve 127 bin 900 araç ihracat eden şirketin, yıl sonunda tarihinin en yüksek üretim ve ihracat hacmine ulaşmayı hedeflediği belirtildi.