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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberler >Advertorial>Toya Next, Akıllı Konut Kavramını Değiştiriyor

Toya Next, Akıllı Konut Kavramını Değiştiriyor

04.10.2016 - 09:29 | Son Güncelleme:

Farklı mimari tasarımlar ve geliştirdiği özgün projeler ile gayrimenkul sektörünün öncü kuruluşlarından biri olan Toya Gayrimenkul, Basın Ekspres Yolu üzerinde akıllı yaşam çözümleri ile teknoloji ve konforu, form ve fonksiyonu birleştiren yeni projesi Toya Next’i, efsanevi Kara Şimşek dizisinin kahramanı geleceğin, teknolojinin ve aklın simgesi olan KITT ile birlikte tanıttı.

Yaşamdan daha fazlasını alma sanatını, akıllıca tasarım ve ileri teknoloji ile birleştiren Toya Next akıllı konut kavramını Art & Smart iddiasıyla değiştiriyor.

İmza attığı her projede, daha iyi bir yaşam sunmayı amaçlayan Toya Gayrimenkul, “Art & Smart” konseptiyle tüm ayrıcalıkları birleştirdiği yeni nesil projesi Toya Next’i, 28 Eylül Çarşamba günü Toya Gayrimenkul İş Geliştirme Genel Müdür Yardımcısı Ali Rıza Aksöyek ve Satış Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Selman Yurdakul ile birlikte 1980’lerin efsanevi dizisi Kara Şimşek’in kahramanı KITT’in de katılımı ile The Raffles Hotel’de tanıttı.

Toya Gayrimenkul’ün yeni nesil projesi olan Toya Next, akıllı yaşam çözümleri ile geleceğin kapılarını aralıyor. Özgün mimari çözümlerle yaşam alanlarını en verimli şekilde kullanma anlayışı ve akıllı yaşam teknolojileri ile geliştirilen projede tasarım ve fonksiyon bir arada sunuluyor. Toplam 300 milyon TL yatırımla, 19 dönüm arsa üzerinde üç blok ve ticari ünitelerden oluşan Toya Next’te, 488 konut ve 7.500 metrekarelik ticari alan yer alıyor.

Yüzde 1 KDV avantajının sunulduğu Toya Next’te 39 m² - 248 m² aralığında stüdyodan 4+1’e kadar olan daire seçenekleri bulunuyor. Proje her metrekareden maksimum verim sağlayan ve akıllı çözümler sunan Art & Smart konsepti ile geliştiriliyor.

Toya Next yaşam alanlarında ‘aklı’ daha önce hiç olmadığı gibi kullanıyor.
İyi bir yaşam için sunulan tüm ayrıcalıklar “Toya Next“ ile bir araya geliyor. Geleceğin çözümlerini, İstanbul’un yükselen değeri Basın Ekspres’in en merkezi konumunda geliştiriyor ve yaşam alanlarında ‘aklı’ daha önce hiç olmadığı gibi kullanıyor. Farklıyı tasarlama tutkusu ile geliştirilen Toya Next, akıllı konut kavramını ART & SMART çözümleri ile değiştiriyor. “Art & Smart” yaşamdan daha fazlasını alma sanatını, akıllıca tasarım ve ileri teknoloji ile birleştiriyor.

Toya Gayrimenkul imza attığı tüm projelerde her metrekareden maksimum verim sağlamaya, esnek mekânlara, kaliteli yaşam tarzına ve tasarrufa inanıyor.



Kişiye Özel Ödeme Planları
Toya Next’te daire fiyatları lansmana özel olarak 298 bin TL’den başlıyor; projede 2 farklı ödeme planı bulunuyor. Banka kredili ödeme planında yüzde 25 peşinat teslim zamanında ödenirken yüzde 75’i banka kredisi ile 120 ayda % 0,70 faiz oranı; 60 ayda % 0,42 faiz oranı ile kredilendiriliyor. Aylık taksitler 1.960 TL’den başlıyor.

Toya Finans Sistemi ile satış bedelinin yüzde 20’si peşin, yılda bir kez olmak kaydıyla yüzde 15’lik üç ara ödeme ve kalan yüzde 35’i 48 ay vade farksız eşit taksitler ile ödeme fırsatı sunuluyor. Ayrıca kişiye özel ödeme planları tasarlanabiliyor.

Peşin alımlarda ise yüzde 20 indirim uygulanacak olan Toya Next’te metrekare birim fiyatları 4.250TL’den başlıyor. Projenin 2019 yılının ilk çeyreğinde teslim edilmesi planlanıyor.

Yaşamın Kumandası Toya Next’te…
Toya Next, akıllı ev otomasyonuna ilave olarak, gerek proje genelinde gerekse de daire özelinde sunduğu güvenlik önlemleri, enerji tasarrufu ve aynı metrekarede daha fazla yaşam alanı oluşturan sıra dışı mimari çözümleriyle bugünün ötesinde bir yaşam sunuyor.

Dünyanın her yerinden yönetilebilecek tek tuşla aydınlatma, sıcak-soğuk ayarları, sinema ve uyku modu, evden çıkış modu ile elektrik ve suyun kapatılması gibi daha birçok özellik ile hayatı kolaylaştıran ve zaman kazandıran Toya Next, ayrıcalıklı bir yaşam sunuyor.

“Art & Smart” ile Beklentilerin Ötesinde Bir Yaşam
Toya Next’te kişisel tercihlere göre yaşam alanları değiştirilebiliyor. Mimari tasarımında beklentilerin karşılanabileceği her bir detaya özel çözümler sunuluyor. Art & Smart ile evlerde her metrekareden en yüksek verimin alınması sağlanıyor. Yatak odası ve salonu ayıran hareketli duvarlar, katlanıp duvara saklanan yatak, dolabın içine gizlenebilen çalışma odası ve yalnızca ihtiyaç duyulduğunda görünür olacak bir mutfak, yatak odasının salona eklenebileceği özgür bir yaşam alanı inşa ediliyor.

Prestijli Yaşam, Güvenli Alan
Dairelerde ve ortak alanlarda aydınlatmadan beyaz eşyaya maksimum enerji tasarrufu sağlayan ürünlerden elektrikli otomobil şarj ünitesine kadar çevreye duyulan hassasiyetin ön planda tutulduğu Toya Next’te 7 gün 24 saat, bina ve otopark girişlerinde sağlanan kontrol sistemleri ve kameralı takip ile maksimum güvenlik sağlanıyor. Çocuklu ailelerin ortak yaşam alanlarını kontrol edilebileceği şekilde tasarlanan Toya Next, teknolojinin tüm olanaklarını sunarken spor alanları, alışveriş mağazaları, kafe ve restoranları, fitness, yürüyüş yolları, açık hava sinema keyfi, davet, sanat, misafir ve müzik odaları, çocuk kulüpleri ve oyun alanları gibi sosyal yaşam alanları ile huzurlu ve konforlu bir yaşam sunuyor.

Doğru Lokasyonda Akıllı Yatırım
Hızla değer kazanan Basın Ekspres Yolunun merkezi noktasında geliştirilen Toya Next, TEM Otoyolu’na 1,7 km, Yavuz Sultan Selim Köprüsü Bağlantı Yolu’na 4 km, D100 Karayolu’na 5 km, Atatürk Havalimanı’na 7 km mesafede konumlanırken toplu taşıma araçları açısından da yeni açılacak Basın Ekspres Evren Mahallesi Metro İstasyonu’nun hemen yanıbaşında yer alacak. Projenin konumu Halkalı – Gebze Marmaray Hattı’na 5,5 km ve Bakırköy İDO İskelesi’ne de 12 km uzaklığıyla büyük avantaj sağlıyor.

Toya Next Ataköy’e 12 dakika ve Taksim’e 32 dakika mesafede bulunuyor.

Toya Next: Basın Ekspres Yolu Evren Mahallesi Bahar Cad. No: 3 Bağcılar/İstanbul - 444 86 92

Detaylı bilgi için www.toyanext.com

 

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