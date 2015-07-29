İstanbul’un en çok kazandıran bölgelerinden Basın Ekspres Yolu’nda yer alan TOYA MODA, ev sahibi olmak isteyenleri cazip kredi fırsatları ile buluşturuyor.



TOYA MODA, yüzde 5 peşinat, 60 aya %0,79, 120 aya %0,88 avantajlı kredi oranları ve 245 bin TL’den başlayan fiyatları ile ister yaşamına ister geleceğine yatırım yapmak isteyenelere kaçırılmayacak fırsatlar sunuyor.



Basın EkspresYolu’nda E-5 ve TEM otoyollarının kesiştiği noktada yeralan TOYA MODA, Atatürk Havaalanı’na 3, Yeşilköy ve Ataköy’e 5, Bakırköy ve İDO İskelesine 10 dakika uzaklıkta. Planlanan Ataköy-Basın Ekspres- İkitelli Metrosu’na ise sadece, yürüyerek ulaşmak mümkün olacak.



TOYA MODA’da ortak alan tasarımlarından iç mekan tasarımlarına, renk seçimlerinden daire kapı numaralarını gösteren tasarımlara kadar en ince detaylar Dice Kayek imzası taşıyor.



Yaşam alanlarını en verimli şekilde kullanan toplam 21 bin m² arazi üzerinde projelendirilen, home ofislerin ayrı bir blokta projelendirildiği TOYA MODA’da, 37-151 m² arası stüdyodan 3+1’e kadar toplam 426 daire, 30’a yakın mağaza bulunuyor.



Sağlıklı ve huzurlu bir yaşam için bir çok ihtiyacı karşılayacak TOYA MODA’da sauna, buhar banyosu, yüzme havuzu, masa tenisi, fitness, kapalı basketbol salonu, hobi atölyeleri, squash, çocuk havuzu, açık-kapalı çocuk oyun alanları ve yürüyüş yolları ile de bir yaşam alanından beklenilenden daha fazlası vadediliyor.



Lüks ve konforu birarada bulunduran, toplamda 4 bloktan oluşan projede yeralan tüm bloklar her ihtiyaca çözüm üretmek üzere estetik ve konforu biraraya getirecek şekilde tasarlanıyor. Tüm dairelerin balkon ve terası ile özel depolama alanı, kapalı otoparkı bulunuyor.



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